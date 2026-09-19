iPhone 18 Pro系列新機昨（18）日同步在好市多上架販售，售價比蘋果官網更便宜，其中iPhone 18 Pro Max 512GB最高省下1951元，部分熱門機型更一度秒完售；截至今（19）日，仍有庫存的則是「Apple iPhone 18 Pro 2TB」，包括冰川藍也還能買到。針對iPhone 18後續補貨狀況，好市多則回應，「後續Apple系列各品項將持續依實際到貨狀況陸續陳列販售」。
好市多買iPhone 18！最多省下1951元
好市多開賣iPhone 18，實際對比官網價格，購買iPhone 18 Pro Max 512GB省最多錢，直接現省1951元，新機按照不同容量、規格可以省下1501元至1951元不等。
划算的價格開賣即瘋搶，目前好市多官網iPhone 18系列幾乎都完售，唯一賣到第二天庫存仍充足的是「Apple iPhone 18 Pro 2TB」，最搶手的冰川藍也買得到，可見大容量對消費者吸引力較低。
全聯「全電商」也公開預購數據，iPhone 18 Pro系列整體銷額較去年同期iPhone 17 Pro系列成長近10%，顯示果粉對新機的換機需求持續升溫。進一步觀察熱銷品項，iPhone 18 Pro占系列銷量約6成，iPhone 18 Pro Max占4成；容量以256GB最受歡迎，占比達70%，其次為512GB。
顏色方面，今年兩款新色包辦近七成銷量，其中「勃根地紅色」以近4成銷量奪下熱銷冠軍，「冰川藍色」則占3成；顯示兼具辨識度與質感的新色最受果粉青睞。
以下比較官網以及好市多售價
◾iPhone 18 Pro 256GB官網價44900元/好市多價43399元/省下1501元
◾iPhone 18 Pro 512GB官網價51900元/好市多價50149元/省下1751元
◾iPhone 18 Pro Max 256GB官網價49900元/好市多價48249元/省下1651元
◾iPhone 18 Pro Max 512GB官網價56900元/好市多價54949元/省下1951元
針對其他規格補貨現況，好市多表示「後續 Apple 系列各品項將持續依實際到貨狀況陸續陳列販售，謝謝」
好市多黑五快登場！會員敲碗iPhone新機促銷
鄰近年底，好市多每年11月都將迎來年度盛事「黑五購物節」，活動尚未開始，會員也提前在社群平台「許願」，除了期待家電、iPhone新機有感降價，最多人敲碗的還包括黑鑽卡「提早1小時入場」權益，希望黑五期間能提早進場搶優惠。
按照過去黑五購物節，好市多門市會從上午9點提早至8點開始營業，讓會員關注黑鑽卡是否仍保有提早1小時入場的權益，若今年延續，黑鑽卡會員甚至可以在上午7點提前進場購物。
至於今年最受關注的促銷品項，iPhone新機與大型家電明顯成為焦點。過去網友就曾提前追問，「不知道9/18好市多是不是直接上iPhone 18 Pro？」、「求iPhone 18的售價」，也有人認為「愛瘋剛出不太可能有多高的折扣吧」。
家電族則提前鎖定冰箱、電視及吸塵器，有會員表示「我已經先去賣場看好價錢，到時候看看會降多少」，也有人敲碗「這次來個家電大特價」。
黑五優惠目前尚未揭曉，會員已提前列出購物清單，從黑鑽卡優先入場、熱門商品限購，到iPhone與家電折扣，都成為今年黑五購物節備受關注的焦點。
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好市多開賣iPhone 18，實際對比官網價格，購買iPhone 18 Pro Max 512GB省最多錢，直接現省1951元，新機按照不同容量、規格可以省下1501元至1951元不等。
划算的價格開賣即瘋搶，目前好市多官網iPhone 18系列幾乎都完售，唯一賣到第二天庫存仍充足的是「Apple iPhone 18 Pro 2TB」，最搶手的冰川藍也買得到，可見大容量對消費者吸引力較低。
全聯「全電商」也公開預購數據，iPhone 18 Pro系列整體銷額較去年同期iPhone 17 Pro系列成長近10%，顯示果粉對新機的換機需求持續升溫。進一步觀察熱銷品項，iPhone 18 Pro占系列銷量約6成，iPhone 18 Pro Max占4成；容量以256GB最受歡迎，占比達70%，其次為512GB。
顏色方面，今年兩款新色包辦近七成銷量，其中「勃根地紅色」以近4成銷量奪下熱銷冠軍，「冰川藍色」則占3成；顯示兼具辨識度與質感的新色最受果粉青睞。
◾iPhone 18 Pro 256GB官網價44900元/好市多價43399元/省下1501元
◾iPhone 18 Pro 512GB官網價51900元/好市多價50149元/省下1751元
◾iPhone 18 Pro Max 256GB官網價49900元/好市多價48249元/省下1651元
◾iPhone 18 Pro Max 512GB官網價56900元/好市多價54949元/省下1951元
針對其他規格補貨現況，好市多表示「後續 Apple 系列各品項將持續依實際到貨狀況陸續陳列販售，謝謝」
好市多黑五快登場！會員敲碗iPhone新機促銷
鄰近年底，好市多每年11月都將迎來年度盛事「黑五購物節」，活動尚未開始，會員也提前在社群平台「許願」，除了期待家電、iPhone新機有感降價，最多人敲碗的還包括黑鑽卡「提早1小時入場」權益，希望黑五期間能提早進場搶優惠。
按照過去黑五購物節，好市多門市會從上午9點提早至8點開始營業，讓會員關注黑鑽卡是否仍保有提早1小時入場的權益，若今年延續，黑鑽卡會員甚至可以在上午7點提前進場購物。
家電族則提前鎖定冰箱、電視及吸塵器，有會員表示「我已經先去賣場看好價錢，到時候看看會降多少」，也有人敲碗「這次來個家電大特價」。
黑五優惠目前尚未揭曉，會員已提前列出購物清單，從黑鑽卡優先入場、熱門商品限購，到iPhone與家電折扣，都成為今年黑五購物節備受關注的焦點。