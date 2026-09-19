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▲好市多實體門市iPhone 18 Pro系列現場價曝光，256GB起價43,399元比官網省上千元。（圖／記者黃韻文攝）

▲好市多每年11月都將迎來年度盛事「黑五購物節」，活動尚未開始，會員也提前在社群平台「許願」。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

iPhone 18 Pro系列新機昨（18）日同步在好市多上架販售，售價比蘋果官網更便宜，其中iPhone 18 Pro Max 512GB最高省下1951元，部分熱門機型更一度秒完售；。針對iPhone 18後續補貨狀況，好市多則回應，好市多開賣iPhone 18，實際對比官網價格，購買iPhone 18 Pro Max 512GB省最多錢，直接現省1951元，新機按照不同容量、規格可以省下1501元至1951元不等。划算的價格開賣即瘋搶，目前好市多官網iPhone 18系列幾乎都完售，唯一賣到第二天庫存仍充足的是「Apple iPhone 18 Pro 2TB」，最搶手的冰川藍也買得到，可見大容量對消費者吸引力較低。全聯「全電商」也公開預購數據，iPhone 18 Pro系列整體銷額較去年同期iPhone 17 Pro系列成長近10%，顯示果粉對新機的換機需求持續升溫。進一步觀察熱銷品項，顏色方面，今年兩款新色包辦近七成銷量，其中「勃根地紅色」以近4成銷量奪下熱銷冠軍，「冰川藍色」則占3成；顯示兼具辨識度與質感的新色最受果粉青睞。iPhone 18 Pro 256GB官網價44900元/好市多價43399元/省下1501元iPhone 18 Pro 512GB官網價51900元/好市多價50149元/省下1751元iPhone 18 Pro Max 256GB官網價49900元/好市多價48249元/省下1651元iPhone 18 Pro Max 512GB官網價56900元/好市多價54949元/省下1951元針對其他規格補貨現況，好市多表示「後續 Apple 系列各品項將持續依實際到貨狀況陸續陳列販售，謝謝」鄰近年底，好市多每年11月都將迎來年度盛事「黑五購物節」，活動尚未開始，會員也提前在社群平台「許願」，除了期待家電、iPhone新機有感降價，最多人敲碗的還包括黑鑽卡「提早1小時入場」權益，希望黑五期間能提早進場搶優惠。按照過去黑五購物節，好市多門市會從上午9點提早至8點開始營業，讓會員關注黑鑽卡是否仍保有提早1小時入場的權益，至於今年最受關注的促銷品項，iPhone新機與大型家電明顯成為焦點。過去網友就曾提前追問，「不知道9/18好市多是不是直接上iPhone 18 Pro？」、「求iPhone 18的售價」，也有人認為「愛瘋剛出不太可能有多高的折扣吧」。家電族則提前鎖定冰箱、電視及吸塵器，有會員表示「我已經先去賣場看好價錢，到時候看看會降多少」，也有人敲碗「這次來個家電大特價」。黑五優惠目前尚未揭曉，會員已提前列出購物清單，從黑鑽卡優先入場、熱門商品限購，到iPhone與家電折扣，都成為今年黑五購物節備受關注的焦點。