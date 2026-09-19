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工業風融入「做事的人」意象 競總打造親子共享空間

侯李逛親子館、搭旋轉木馬 合力拼積木象徵市政交棒

侯友宜接競總主委 喊話李四川「一定要接棒」

國民黨新北市長參選人李四川今（19）日正式開箱競選總部，整體空間以工業風格打造，融入李四川「做事的人」及工程專業意象，裡頭更設有微型親子館、旋轉木馬等設施，未來還將規劃運動課程、園遊會及親子舞台表演，盼讓競總不只是選舉據點，也成為大小朋友都能走進來的共享空間。新北市長侯友宜今日不僅正式擔任李四川的競總主委，也再次喊出要「一棒接一棒」。李四川競選總部整體以工業風格為主軸，融合「做事的人」工程專業意象，除了競選相關空間，也特別設置微型親子館、旋轉木馬等設施，提供民眾使用及拍照打卡。競總未來也將規劃運動課程，開放民眾報名參加，並舉辦園遊會、親子舞台表演等多元活動，邀請大小朋友一起走進競總，提供不同年齡層市民休閒、運動及交流使用，希望讓競選總部成為市民共享的空間。侯友宜今日則受邀擔任競總開箱嘉賓，李四川並正式宣布，由侯友宜擔任競選總部主任委員，現場高呼「新北要接棒，侯李好市長」。開箱過程中，李四川與侯友宜一同走進微型親子館，與現場家長、小朋友互動，並在旋轉木馬前合影留念，展現競總希望打造世代共融空間的概念。李四川表示，他與侯友宜長年並肩作戰推動新北建設，侯友宜這8年將新北市建設得非常好，他會承接既有基礎，全力以赴接下這一棒，「侯市長挺到底，我拚到底！」侯友宜表示，不論過去、現在或未來，他與李四川都會一起為新北、為人民打拚。李四川過去擔任新北市副市長、台北縣副縣長期間，其為人處事與專業能力受到肯定，新北市能有如今發展，也包括李四川過去共同努力的成果。侯友宜喊話，「李四川一定要接棒」，持續建設新北、為市民打拚未來，「這一戰我們一定要贏！」