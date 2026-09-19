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曾學過13年中文 能自我介紹

I heard Kaela can speak繁體中文，她還看得懂ㄅㄆㄇㄈ but can she type 注音？ i don't這麼認為....



— R-YONG (@R_Yong1990) September 17, 2026

粉絲超驚訝 直呼密語被破解

知名Vtuber品牌hololive，印尼組的Vtuber Kaela Kovalskia意外透露，自己曾學超過13年的繁體中文，而且可以用流利的中文自我介紹，引發粉絲們討論。就有粉絲在社群平台上笑說，自己得知Kaela會說中文，甚至看得懂注音符號，「i don't這麼認為」，沒想到釣出Kaela本人用注音符號留言，令不少人感到超驚訝。Kaela Kovalskia日前直播時表示，自己小時候家裡就會貼注音符號表，用來學習繁體中文，她還能用中文進行流利的自我介紹，不過有粉絲在X發文懷疑，「I heard Kaela can speak繁體中文，她還看得懂ㄅㄆㄇㄈ but can she type 注音？ i don't這麼認為...」，該位粉絲還用英文夾雜中文、注音符號發文，相當有趣。沒想到竟然釣出Kaela本人用注音符號回文，「ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄏㄣˇ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄉㄨㄥˇ ㄓㄨˋ ㄧㄣ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ！ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄝˇ ㄚ！（我可以很流利的看懂注音符號！當然我也會寫啊！）」有粉絲詢問，會不會Kaela的媽媽就是台灣人，才會用注音符號來學中文，也有專業粉絲回覆原PO，「Bro，即便在印尼當地還是有華人用注音系統學過中文的，望向山口洋地區」，Kaela也曾表示，除了因為媽媽的關係，她自己也比較習慣用注音學中文。許多粉絲看到後，紛紛表示，「精靈語使用者」、「被破解啦」、「以後只能用台語了」，笑說屬於台灣的密語被Kaela破解了，以後可能要用台語溝通，才能避免又被Kaela破解，會說中文又會使用注音符號的Vtuber，讓台灣觀眾感覺更親近了。