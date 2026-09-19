去年11月才正式開幕的台中「OKU HOTEL（歐酷酒店）」宣布，酒店內的Ailìse Bar入圍素有「餐飲空間設計界奧斯卡」稱號的「全球餐廳與酒吧設計大獎」，迎來秋季也推出新酒單，餐酒館Ailìse Bistro也有新菜單。酒店因此推出新住房優惠「OKU HOTEL一泊二食微醺」住房專案，官網預約限定，入住一晚即送酒吧的新款調酒與晚餐，一泊二食售價最低5780元起。
由老百貨改建，並以旅人故事為靈感的精品旅店「台中OKU HOTEL」，去年7月開始試營運，在網路上掀起熱潮，被網友封為「台中最美新開旅店」，酒店並於11月正式開幕，營業短短不到半年，就獲得米其林指南綠星推薦飯店肯定。
酒吧入圍「全球餐廳與酒吧設計大獎」 推新酒款
不僅如此，最新消息也傳來，酒店內的Ailìse Bar也入圍「全球餐廳與酒吧設計大獎」。酒吧因此以 《世界風味與記憶的夢境 A Dreamscape of World Flavors and Memories》為題，新研發12 杯調酒。
新酒單分五個章節，包含「雨與霧 Rain & Mist」、「熱與光 Heat & Light」、「城市之間 Among Cities」、「記憶與夢境 Memory & Dreams」與「歸途 Homeward」，每款都扣著全球旅行中的語彙，像是「都柏林的轉角咖啡館 The Corner Café in Dublin」，是以波本威士忌與冷萃咖啡的溫暖苦香為基底，揉合檸檬馬鞭草蜂蜜、酸葡萄汁與鮮奶油。也有「一坪的海岸線 One Square Meter of Coastline」，是以蘋果白蘭地、雪莉酒、鳳梨醋與煙燻氣息，帶出潮濕海風意象。
酒店內的Ailìse Bistro艾莉蕬餐酒館也同步Ailìse Bar推出全新菜單，以地中海風味為主軸，揉合歐陸餐酒館語彙與台灣在地食材，像是蜜烤布里起司、地中海炒海鮮，到三種魚子干貝麵、川味椒麻牛雙寶義大利麵及油封櫻桃鴨腿牛肝蕈燉飯等。
OKU HOTEL也推出最新住房優惠「一泊二食微醺住房專案」，官網預訂每晚每房5780元起，除了可以入住一晚，還包含雙人晚餐、調酒2杯與精選甜點一份。
⏹︎「OKU HOTEL一泊二食微醺住房專案」相關資訊：
專案日期：即日起至2026年10月31日（依實際可訂日期為準）
專案內容：
一、客房住宿乙晚
二、雙人主廚精選地中海風味晚餐一次（含開胃菜、風味菜、主食）
三、Ailìse Bar 全新酒單《世界風味與記憶的夢境》系列特調2杯（可選擇有酒精或無酒精）
四、精選甜點一份（三款蛋糕任選）
台北洲際酒店將開幕 釋出80個房間免費讓民眾試住
另外，臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）則將正式開幕，在開幕前推超狂優惠，將釋出80個房間邀請民眾免費入住，只要於9月15日～9月22日期間，於指定台北洲際酒店官網活動網頁留言報名，寫下指定文字（臺北故事），將有機會免費入住一晚台北洲際酒店。
參加方式四步驟：
一、追蹤臺北洲際酒店官方Facebook / Instagram / Threads 任一社群平台
二、寫下告白：於活動指定貼文下方留言，完成指定的城市告白句型，寫下屬於你的臺北故事。
三、邀約旅伴：標記一位你想一同探索臺北的旅伴，邀請更多人接力分享自己喜歡臺北的理由。
四、完成登記：收到活動連結後，完成本表單之基本資料及偏好入住日期登記。最終將抽出 80位得獎者，每位得獎者可另攜伴一位，於臺北洲際酒店正式開幕前搶先入住
活動平台：台北洲際酒店官網
活動日期：9月15日～9月22日
中獎公布日期：9月24日
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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不僅如此，最新消息也傳來，酒店內的Ailìse Bar也入圍「全球餐廳與酒吧設計大獎」。酒吧因此以 《世界風味與記憶的夢境 A Dreamscape of World Flavors and Memories》為題，新研發12 杯調酒。
新酒單分五個章節，包含「雨與霧 Rain & Mist」、「熱與光 Heat & Light」、「城市之間 Among Cities」、「記憶與夢境 Memory & Dreams」與「歸途 Homeward」，每款都扣著全球旅行中的語彙，像是「都柏林的轉角咖啡館 The Corner Café in Dublin」，是以波本威士忌與冷萃咖啡的溫暖苦香為基底，揉合檸檬馬鞭草蜂蜜、酸葡萄汁與鮮奶油。也有「一坪的海岸線 One Square Meter of Coastline」，是以蘋果白蘭地、雪莉酒、鳳梨醋與煙燻氣息，帶出潮濕海風意象。
OKU HOTEL也推出最新住房優惠「一泊二食微醺住房專案」，官網預訂每晚每房5780元起，除了可以入住一晚，還包含雙人晚餐、調酒2杯與精選甜點一份。
專案日期：即日起至2026年10月31日（依實際可訂日期為準）
專案內容：
一、客房住宿乙晚
二、雙人主廚精選地中海風味晚餐一次（含開胃菜、風味菜、主食）
三、Ailìse Bar 全新酒單《世界風味與記憶的夢境》系列特調2杯（可選擇有酒精或無酒精）
四、精選甜點一份（三款蛋糕任選）
台北洲際酒店將開幕 釋出80個房間免費讓民眾試住
另外，臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）則將正式開幕，在開幕前推超狂優惠，將釋出80個房間邀請民眾免費入住，只要於9月15日～9月22日期間，於指定台北洲際酒店官網活動網頁留言報名，寫下指定文字（臺北故事），將有機會免費入住一晚台北洲際酒店。
參加方式四步驟：
一、追蹤臺北洲際酒店官方Facebook / Instagram / Threads 任一社群平台
二、寫下告白：於活動指定貼文下方留言，完成指定的城市告白句型，寫下屬於你的臺北故事。
三、邀約旅伴：標記一位你想一同探索臺北的旅伴，邀請更多人接力分享自己喜歡臺北的理由。
四、完成登記：收到活動連結後，完成本表單之基本資料及偏好入住日期登記。最終將抽出 80位得獎者，每位得獎者可另攜伴一位，於臺北洲際酒店正式開幕前搶先入住
活動平台：台北洲際酒店官網
活動日期：9月15日～9月22日
中獎公布日期：9月24日
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！