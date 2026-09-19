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AI加速重塑產經治理的時代，領導人真正的競爭力，已不在於掌握多少技術，而在於選擇何種治理價值。宏碁創辦人董事長施振榮提出「新王道思想」，以創造價值、利益平衡、永續發展為三大核心，並且強調領導者必須重視人才培育。智榮基金會、遠見．天下文化事業群今舉辦論壇，聚焦企業領導者如何在AI浪潮下兼顧經營、創新、人才與價值選擇，實現永續發展；NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳，也將透過預錄影片發表閉幕演說。智榮基金會董事長施振榮先是提出「王道思想」並落實在企業經營，早在ESG成為全球主流前，便已實踐兼顧利他、共好與永續的精神。如今在台灣半導體與AI產業的榮景下，他進一步提出「新王道思想」。他表示，新王道思想三大核心為「創造價值、利益平衡、永續發展」，領導者必須重視人才培育、信任與創新能力等的「隱性價值」，這才是王道精神可長可久的基石。他也提醒，AI雖能提升效率，卻無法衡量組織文化、社會責任與未來十年的企業價值，最終仍需仰賴人類智慧來引領決策。