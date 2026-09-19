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黃迪揚、爆花蔡亘晏與監製湯昇榮今（19）日出席《成名在望》茶敘，分享拍攝幕後。黃迪揚透露，飾演的邱隆泰原本被救回後，第二季可能只在療養院短暫現身，為了替角色爭取生存空間，他主動向湯昇榮喊話：「如果我不死，我應該要變成大魔王、一打三吧！」提案獲得認同，角色也一躍成為核心反派。劇中蔡亘晏將整碗酸辣湯淋在黃迪揚頭上的場面，也成為觀眾熱議焦點。由於若失敗，演員妝髮及現場至少需要半小時才能還原，全劇組拍攝時格外緊張，幸好兩人一次就完成。蔡亘晏笑說，事後看慢動作回放，才發現黃迪揚耳朵上插著木耳與金針菇，模樣相當滑稽。兩人相識超過10年，合作累積上百場演出，面對家暴、掐脖及滾樓梯等高難度戲碼，彼此有高度信任。蔡亘晏表示，被打的一方其實更難掌握反應及時間差，但她相信黃迪揚一定會保護她；兩人也利用憋氣、錯位及避開頸動脈等技巧，在確保安全的情況下呈現逼真效果。蔡亘晏戲外同樣正義感十足。她曾目睹公車司機因80多歲阿嬤行動緩慢而出言斥責，當場以劇場演員的丹田大喊「等一下」，瞬間鎮住全車，讓阿嬤安全下車。她坦言，自己過去相當害羞，如今已變成「先做再說」的行動派。黃迪揚近期則以《讓愛傳下去—2024吳尊賢愛心獎》入圍第61屆金鐘獎「紀實節目主持人獎」。外界以為他作品接連播出、收入豐厚，他卻笑說：「大家看到的都是前一兩年拍的，去年的片酬早就花完了！」他透露，過去戶頭一度只剩幾萬元，如今有了孩子，每月膳食、水電及保險等家庭開銷高達10至12萬元，只能精打細算過生活。