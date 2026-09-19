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中華職棒統一7-ELEVEn獅昨（18）日以4：5不敵中信兄弟，其中在3局上出現爭議畫面，兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）接到林泓弦擊出的滾地球時，竟然用「滾球」的方式傳向一壘，畫面一出馬上引發爭議，兄弟總教練平野惠一賽後公開致歉。獅隊總教練林岳平今（19）日坦言，有被藐視的感覺，更直言中職不是香蕉聯盟，「所以有些場上比賽的行為，還是互相尊重。」兄弟洋投勝騎士前役在3局上讓獅隊林泓弦敲出投手前滾地球，勝騎士接到球後，卻用「滾球」的方式將球傳向一壘，此舉引發軒然大波。兄弟雖然逆轉贏球，但總教練平野惠一賽後公開道歉，並痛批勝騎士的行為不被允許，「對於一個職棒選手來說的話，這是一個不被允許、不被原諒的 Play。」獅隊今日回到亞太主場，主帥林岳平今日坦言，「確實啦，那個畫面雖然會感到不甘心，但我想也沒有什麼可以表態的。你說上去爭議，或是跟他吵架，我認為不是很好的想法啦，唯一告知選手的是，想辦法在場上回應啦。」餅總透露，林泓弦第2次面對勝騎士時，剛好是兩出局一、三壘有人的局面，「我有指示他，若擊出安打，做出最有自信的回應。那最終沒有成真，最後我們也輸球，這股氣希望選手記得，好好在場上回應，有機會下次遇到，真的要做點攻擊。」被問到這樣算不算挑釁，餅總說，不知道勝騎士的想法跟用意，「只是這個動作有點低估我們的感覺，或是藐視我們。」餅總直言，「我們這裡是中華聯盟（中華職棒），不是香蕉聯盟，所以有些場上比賽的行為，還是互相尊重。」餅總表示，當下看到勝騎士「滾球」時，沒有特別生氣，「我也很平淡，我只是認為，我們打不好，或者是我們沒辦法把他攻下來。他投得很順手，所以會很自然地去做出，他認為他可以辦得到的事情。」餅總坦言，前役最可惜的是沒有守下比賽，「唯一的辦法就是用贏球回應，我們最終被逆轉，這是比較可惜。」餅總也希望選手謹記在心，「努力去為了贏得勝利，但沒有辦法得到。過程中又被看得比較不尊重，這些希望記起來，往後比賽中，不要有這樣的行為。」