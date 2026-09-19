廢棄的寶特瓶、鋁罐、牛奶盒先別急著丟掉！全聯、萬家福、樂家康、愛買以及小北百貨等，常可見到「ECOCO智慧回收機」，只要回收就可獲得點數，可兌換成購物金。且若擁有20點，還可兌換「車麻吉商家」停車折抵券，免費停車30分鐘至1小時。

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ECOCO智慧回收機全台都有

ECOCO智慧回收機、寶特瓶回收機、電池回收機全台地點，包含全聯、小北百貨、家樂福、特力屋等熱門通路，支援廢電池、寶特瓶、鋁罐等多項資源回收，線上可輕鬆找附近回收機台，回收即可賺點並兌換商家折價券/購物金。

投入PET寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶，每件可累積2點ECOCO點數，PP塑膠杯每件則可累積1點。

▲投入PET寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶，每件可累積2點ECOCO點數，PP塑膠杯每件則可累積1點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲投入PET寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶，每件可累積2點ECOCO點數，PP塑膠杯每件則可累積1點。（圖／記者鍾怡婷攝）
全聯

全聯推出ECOCO點數兌換活動，累積滿1000點後，即可兌換50元全聯購物金，每帳號每週限換一組50元全聯購物金。（購物金無最低消費金額限制，若消費未滿50元，亦不退還差額）

目前全台已有240台ECOCO智慧回收機進駐全聯門市，並持續擴大布建中。

▲目前全台已有240台ECOCO智慧回收機進駐全聯門市，並持續擴大布建中。（圖／全聯提供）
▲目前全台已有240台ECOCO智慧回收機進駐全聯門市，並持續擴大布建中。（圖／全聯提供）
萬家福、樂家康

萬家福、樂家康ECOCO點數兌換活動，累積滿500點後，即可兌換50元優惠序號，單筆消費滿500元即可使用1張抵用券，單筆最高折抵50元，不得連續累積使用。

抵用券限人工櫃台使用，並請於「結帳前」告知人員，欲使用ECOCO APP抵用券

愛買

每300點就可換60元購物金，每月限量1000張，數量有限，以寶特瓶換算只要150個寶特瓶、15顆電池，不過購物金滿399元可折抵一次。（每月限量2,000張，數量有限，兌完即止）

小北百貨

累積滿6點後，即可兌換1元優惠序號，消費10元可折抵1元，此折價券無法使用於菸酒米蛋奶…等免稅品。

車麻吉

累積滿20點後，即可兌換30元停車折抵券1組，下載並註冊「車麻吉 App」並綁定車牌與支付方式，於 App 內「優惠兌換」輸入序號，領取至帳戶歸戶。優惠僅限未曾使用過車麻吉停車自動扣款消費的新會員，且僅適用於支援 Autoapss 快速通停車場。

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...