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「航空界奧斯卡」航空業調查機構SKYTRAX，昨（18）日在英國倫敦舉辦頒獎典禮，長榮航空連續11年被評選為五星級航空公司，更拿下「全球最佳豪華經濟艙」、「最佳豪華經濟艙服務用品」及「全球最佳家庭友善航空公司」。長榮航空首席副總經理廖至維出席第「全球航空公司大獎（World Airline Awards）」頒獎典禮，他表示感謝旅客及評審肯定，榮耀是屬於全體長榮航空員工，將秉持「安全、服務、永續」的核心理念，持續提供最安全且舒適的五星級服務。SKYTRAX Edward Plaisted執行長表示：「這項成就充分肯定長榮航空致力於為攜帶孩童出行的旅客，打造更順暢、輕鬆且舒適旅程的努力。此外，長榮航空早在1992年便領先全球率先推出豪華經濟艙，如今該艙等已成為成長最快速的客艙類別之一。長榮航空持續維持卓越的服務品質，並榮獲『全球最佳豪華經濟艙』獎項，實至名歸。」