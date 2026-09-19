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▲韓國棒球隊總教練柳志炫表示，目前沒有聽到名古屋亞運棒球場地環境「很好」的消息。（圖／美聯社／達志影像）

2026愛知名古屋亞運棒球賽21日將迎來中華隊對韓國的B組預賽焦點戰，但比賽還沒開打，場地與競賽規則卻先成為變數。韓媒《OSEN》指出，近期愛知縣天候不佳，岡崎中央綜合公園棒球場與豐橋市民球場場況不理想，韓國隊甚至二度派員前往確認；總教練柳志炫也坦言，目前「聽說球場環境沒有很好」，更棘手的是，韓國隊出發前仍未取得完整競賽細則。本屆亞運棒球主要在岡崎中央綜合公園棒球場與豐橋市民球場舉行，韓國隊原先已完成場地勘查，但近期愛知縣天候不佳，韓媒接獲消息指出內野與整體場況並不理想，因此KBO又提前派員前往確認。柳志炫表示，目前並沒有收到「球場已經整理得很好」的消息，KBO也因此提前一天派人確認現況；雖然尚未得知場地已完全整理妥當，但相信主辦單位會繼續處理，韓國隊也只能把各種可能變數納入準備。更令人意外的是，賽事細則直到開打前幾天仍不完全明朗。柳志炫16日曾透露，大會當時還沒有清楚告知突破僵局的執行方式，甚至連換局時間、投手丘訪視等細節都未完全確定。《OSEN》指出，即使韓國代表隊18日已搭機前往名古屋，KBO當時仍未收到完整競賽規則。韓國隊19日抵達日本後，又碰到新的備戰問題。《OSEN》最新報導指出，主辦單位並未及時把正式訓練時程通知各參賽隊伍，KBO為避免球員完全無法訓練，只能自行在豐川市找到室內練習場，讓球隊完成抵日後首次適應訓練。柳志炫表示，選擇室內場地也是考量近期降雨與移動距離，如果另外尋找戶外球場，單程可能就得花1個半到2小時。所幸韓國隊已接獲通知，20日可以進入岡崎中央綜合公園棒球場進行官方訓練，而這裡正是21日對中華隊首戰的比賽場地。這並不是本屆亞運第一次出現賽務與交通問題。韓國男足日前出戰卡達時，兩隊接駁車駕駛一度把球員載往附近棒球場，而非足球比賽所在地的瑞穗公園橄欖球場，導致兩隊比預定時間晚約30分鐘抵達。隔天韓國隊前往恢復訓練時，主辦單位又沒有依照安排派出接駁車，球隊臨時另找交通工具，訓練行程再度延誤。韓國足協人士甚至表示，車輛安排與運作的小問題幾乎每次訓練與官方活動都會出現，而且並非只有韓國隊受到影響。