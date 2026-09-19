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YouTuber多米多羅與女友芝芝近日宣布分手，女方好友接連爆料，指控男方在兩人尚未正式分手前，便聯絡前女友、私約女粉拍攝影片，讓風波持續延燒。多米多羅今（19）日透過YouTube開直播回應，芝芝也連線加入對質，最高吸引超過2.3萬人同時觀看。兩人當眾還原分手過程，芝芝一度忍不住落淚，讓聊天室湧入大量「好心疼」留言。直播中，多米多羅直接詢問芝芝：「妳覺得我有出軌嗎？」芝芝回答：「我覺得有吧。」她解釋，兩人當時尚未正式分手，多米多羅卻在拍攝《出租多米》期間與女粉聯絡、相約拍片，讓她感覺不受尊重。多米多羅則強調，自己並未出軌，雙方對於當時的感情狀態認知不同。他表示兩人早在6月便曾談過分手，關係也一直存在問題，因此8月提出分手並非毫無預警。芝芝隨即反駁，兩人當時隔天就已和好，7月還一同前往大阪旅行，認為不能把6月的爭執視為已經分手。多米多羅表示，芝芝當時曾說「要放他走」；芝芝則回應，兩人當時爭吵激烈，明明說好等9月20日見面後再談，自己也希望先休養身體，因此認定關係尚未正式結束。她坦言，每次吵架後都以為事情已經過去，仍想繼續好好在一起，沒想到男方心中早已埋下分手念頭。談到男方在分手過程中說出許多傷人的話，多米多羅解釋，因為一方不想分手，自己只能說出「必須分手的話」，並坦言交往期間長期承受壓力。芝芝則表示，她理解男方的感受，但雙方對分手時間點的認知確實不同。對質尾聲，芝芝哭著道歉，表示自己轉發相關文章導致風波擴大，「我沒有想要事情變成這樣。」多米多羅也向她致歉，表示若自己的做法讓她感受不好，對此感到抱歉。兩人最後同意不再透過社群攻擊彼此，希望事件就此落幕。由於今天是多米多羅生日，芝芝離開直播前仍向他說：「你可以開你的生日台了，生日快樂，對不起毀掉了你的生日。」多米多羅卻回應：「沒有毀了我的生日啦，掰。」結束通話後，他露出笑容，引發網友留言質問「笑三X」，他則解釋：「我也只能苦笑啊，不然我要做什麼？」