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今天天氣：杜鵑颱風升級 對台無直接影響

▲杜鵑颱風升級為中颱，預計在明（20）日開始北轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質：

明天天氣：迎風面有零星雨 南部午後也有雨勢

一周天氣：下周二南部局部雨勢較大 日夜溫差大

▲北台灣、東部高溫約29到31度，中南部約32到34度，北部低溫約22到24度，其他地區約24到26度，日夜溫差較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（20）日環境風場改為偏北風，讓迎風面桃園以北有零星降雨，中部山區和花蓮、台東山區午後有零星雨勢。未來一周受到輻射冷卻效應影響，清晨局部低溫可能會來到22度左右，白天則有34度以上高溫出現機率，日夜溫差大。杜鵑颱風已升級為中度颱風，預計在今（20）日開始北轉，下周一（21日）最接近日本關東陸地。9月20日今天的天氣，各地大多為多雲到晴，僅桃園以北地區有零星短暫陣雨，午後南部地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部以北、東部及東南部山區有零星短暫陣雨。杜鵑颱風已增強為中度颱風，目前持續往西北方向移動，預計在明（20）日北轉，之後再轉彎，往東北方向移動，下周一（21日）最接近日本關東陸地，對台灣天氣沒有直接影響。竹苗、宜蘭、花東北部、中部、雲嘉南、高屏、澎湖馬祖、金門環境部提及，環境風場仍為東北風至偏北風，中南部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。9月21日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東北部地區有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部地區及中部、東部、東南部山區有零星短暫陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。氣象署表示，未來天氣的部分，下周一（21日）、下周二（22日）環境風場轉為偏東北風，迎風面的基隆北海岸、宜蘭有零星短暫陣雨，南部山區在午後有局部較大雨勢，南部地區、中部山區、花東山區有零星短暫陣雨，南部清晨也有機會出現零星短暫陣雨。下周三（23日）至下周六（26日）台灣附近則是吹偏東風，因此在迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部、中部以北山區有零星短暫陣雨。溫度方面沒有太大變化，北台灣、東部高溫約29到31度，中南部約32到34度，北部低溫約22到24度，其他地區約24到26度，日夜溫差較大。