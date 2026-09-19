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九合一大選倒數70天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（19）下午選在高雄人口最多的鳳山區舉辦首場大造勢，展現重返執政強烈企圖心，現場擺滿1.5萬張紅椅，更請來立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安、曾任高雄市副市長的新北市長候選人李四川站台，力抗請來民進黨台北市長候選人沈伯洋的對手賴瑞隆，主辦單位一開場就宣布，現場人數超過1萬人。《NOWNEWS今日新聞》記者約莫下午近3時抵達，只見鳳山西站擺滿1.5萬張紅椅，部分人士提早到場，但現場天氣艷陽高照，工作人員也頻頻發放柯志恩摺扇和瓶裝水，就怕支持者中暑。柯志恩今日的「大風起，柯志恩高雄勝利大會」下午3時30分登場，請來前立法院長、柯志恩競總主委開場致詞，隨後市議員參選人陸續出場，同請來台語歌手向蕙玲、施文彬助陣表演，於下午4時45分時，柯志恩將在蔣萬安、李四川陪同下大進場，隨後李、蔣先後助講，最後由柯志恩「真情告白」，活動預計在5時30分結束。造勢結束後，柯志恩連忙在下午6時30分在蔣萬安陪同下去六合夜市掃街