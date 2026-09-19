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台中市北區崇德路一段今天（19日）清晨發生驚險連環車禍！32歲余姓男子駕駛黑色賓士E43轎車，行經崇德路與美德街口時突然失控飄移，接連撞擊路旁停放的28台汽機車，造成余男、車上2名乘客及1名行人共4人擦挫傷，其中1名乘客及行人送醫治療，所幸均無大礙。警方到場後對余男實施酒測，酒測值達每公升0.92毫克，唾液毒品快篩也呈陽性反應，並查扣毒品咖啡包，當場將余男逮捕，訊後依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方表示，今天清晨6時29分接獲報案，指北區崇德路一段發生車禍，員警趕抵現場處理。初步調查，余男駕駛黑色賓士E43，從錦中街沿崇德路往健行路方向行駛，經過崇德路與美德街口後，車輛突然出現大幅度飄移，失控撞向路旁停放的汽、機車，一連撞擊28台車。猛烈撞擊造成現場多輛機車倒地、受損，余男本人、車上2名乘客及1名行人也受到擦挫傷，其中1名乘客及行人經送醫診治，所幸沒有生命危險。警方到場後對余男實施呼氣酒精測試，酒測值達0.92 mg/L；另進行唾液毒品快篩，結果呈陽性反應。警方進一步實施附帶搜索，在余男身上查扣毒品咖啡包等證物，當場依法將他逮捕。全案警詢後，將依公共危險及《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，警方也將進一步釐清事故發生原因及相關責任。第二分局呼籲，酒後或施用毒品後駕車，都會影響駕駛人的判斷、反應及車輛操控能力，一旦發生事故，不僅危及自身安全，也可能波及無辜用路人。警方將持續加強酒駕、毒駕防制勤務，依法查緝相關違法行為。