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貳樓敦南創始店宣布熄燈！走過6960天 顧客不捨湧入道別

▲自2007年開幕以來，貳樓敦南創始店已走過6960天，承載不少消費者的青春記憶，近期因連日大雨導致老樹壓到側牆，加上老屋修繕等因素，業者決定結束敦南店任務。（圖／取自臉書粉專「Second Floor 貳樓﻿」）

貳樓敦南創始店10月10日最後營業日！團隊搬進新店裕隆城

知名美式早午餐品牌「貳樓」敦南創始店即將熄燈，10月10日將成為最後營業日。自2007年開幕以來，敦南店已走過6960天，承載不少消費者的青春記憶，近期因連日大雨導致老樹壓到側牆，加上老屋修繕等因素，業者決定結束敦南店任務。消息引發老顧客不捨，許多人回憶起約會、聚餐與午後陽光，未來團隊將搬至新店裕隆城繼續營運。貳樓敦南店自2007年開幕，是品牌在台北的第一家店，如今全台已拓展至21家門市。店內主要提供美式早午餐、商業午餐、下午茶、義大利麵、三明治、漢堡、沙拉及開胃菜，其中早午餐系列更是招牌，周一至周日全天候供應，讓消費者不必配合特定時段才能享用。業者近日在臉書宣布，「謝謝這棟老房子，也謝謝陪著我們走過快20年的你們，貳樓敦南店要搬家了」，雖然以「搬家」形容這次轉變，但敦南店實際營業至10月10日為止，當天也將成為這間創始店走過的第6960天。談及結束敦南店的原因，業者表示，這棟老房子一路陪伴品牌成長，過去遇到老舊問題便持續修繕，「哪裡舊了就修，總想著能再一起多走一段路」。然而前陣子接連幾場大雨，老樹不慎壓到建築側牆，也讓老屋再次面臨修繕與整體評估。在與房東討論這棟老屋多年來的變化及一路走來的故事後，團隊最終認為，「是時候讓它好好放個長假了」，因此決定結束敦南店營業，將原有團隊轉往新據點。敦南店熄燈消息曝光後，立刻引起老顧客感傷，不少人回想起過去在店內用餐的時光，「2008年吃到現在，我家的後廚房要搬家了」、「好想念貳樓的二樓窗外從樹葉間灑下的午後陽光」、「告別西湖小貳樓多年後，又要告別敦南貳樓了」、「滿滿的回憶」、「時光飛逝啊」。業者也提到，這間老屋曾見證第一次約會、下班後聚餐，以及毛孩趴在木地板上的午後時光，「有你們在，這裡才慢慢成了像家一樣的地方」。雖然敦南創始店將在10月10日畫下句點，貳樓並非就此離開台北，而是將原有團隊與經營默契一同帶往新北市新店裕隆城，未來在新據點重新與消費者見面。業者也特別向老顧客喊話，在敦南店最後倒數期間，歡迎舊雨新知再次推門進店，坐在熟悉的窗邊曬曬午後陽光，再好好吃上一頓飯，為經營近20年的創始店留下最後一段回憶。