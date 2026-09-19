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全球供應鏈交由承包商 管理漏洞百出

美國媒體引述多名知情人士說法，指出一批F-35戰鬥機的關鍵零件，原訂於今年夏季自澳洲出發橫跨太平洋送往美國維修，途中卻意外「被轉運」至香港，引發美國國會高度關注。五角大廈證實部分零件「下落不明」，目前國防部正聯合美方相關部門及產業夥伴展開調查，要全力追回F-35零組件並建立防範機制。外界擔憂，此舉恐使中國有機會接觸F-35的關鍵匿蹤技術。《Politico》獨家報導披露此事，對此，美國國務院拒絕置評，中國駐美大使館則表示並不知情。知情人士指出，該批組件由製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）進行運送，卻在途中莫名改道進入香港境內。目前尚不清楚轉運的原因以及設備現由何人掌握。此事件隨即引發國會國安委員會高度關注以及一連串簡報。據悉，國務院與五角大廈官員已於6月向國會幕僚進行首波說明，預計未來幾週將有更多聽證說明。讓人擔憂的是，失蹤組件中包含極其敏感的駕駛艙座艙罩（Canopy）。該座艙罩由壓克力氣泡結構製成，表面塗有極薄且透明的「雷達波吸收材料」，是F-35躲避敵方雷達偵測、實現匿蹤性能的核心關鍵，僅供美國及其盟國使用。前美國眾議院軍事委員會幕僚、軍事航空分析師葛特勒（J.J. Gertler）警告，「中國長期透過電子偵察等手段積極獲取F-35的數據早已不是秘密。但即便他們原本就掌握規格，實際獲取實物仍可能讓他們更加深入了解，進而驗證、修正既有情報，甚至實施逆向工程」。在香港近年實施嚴格國安法、北京對當地控制力全面深化下，這批零件落入香港，無疑等同直接暴露於中國的影響力範圍內。這起重大安全事件同時暴露了F-35全球後勤供應鏈的嚴重漏洞。目前在全球部署的1300多架F-35戰機中，後勤零組件採用全球共享機制，由洛克希德馬丁公司統籌管理並委託商業物流運送。儘管澳洲設有維修中心，但目前尚不具備修復座艙罩的能力，因而必須送回美國本土。洛克希德馬丁發表聲明強調，出於安全考量無法對具體運輸狀況發表評論，但強調團隊均嚴格遵守美國航空組件運輸法規，維護計畫完整性與盟友安全。然而，美國政府問責署（GAO）近年多次指出該計畫後勤管理欠佳。GAO在2023年的報告中透露，由於五角大廈並未將零組件納入即時財產追蹤系統，而是完全交由承包商掌控，光是過去五年內就有超過100萬件F-35備用零件去向不明，損失金額高達數千萬美元。GAO今年的最新報告更指出，因備件短缺導致戰機頻繁停飛，儘管維護成本不斷攀升，該計畫預計生命週期內將花費高達2兆美元，但F-35整體性能表現卻不升反降。