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杜鵑升級中颱 下周一靠近日本

▲杜鵑颱風升級為中颱，預計在明（20）日開始北轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

未來一周天氣穩定 日夜溫差大

中央氣象署表示，明（20）日環境風場改為偏北風，讓迎風面桃園以北有零星降雨，中部山區和花蓮、台東山區午後有零星雨勢。未來一周受到輻射冷卻效應影響，清晨局部低溫可能會來到22度左右，白天則有34度以上高溫出現機率，日夜溫差大。杜鵑颱風已在稍早升級為中度颱風，預計在明（20）日開始北轉，下周一（21日）最接近日本關東陸地。中央氣象署預報員賴欣國表示，明（20）日杜鵑颱風北轉後，台灣環境偏北風，讓迎風面桃園以北地區有零星短暫陣雨，南部、中部以北山區花東山區午後則有局部或零星短暫陣雨，南部地區留意局部較大雨勢。杜鵑颱風已增強為中度颱風，目前持續往西北方向移動，預計在明（20）日北轉，之後再轉彎，往東北方向移動，下周一（21日）最接近日本關東陸地，對台灣天氣沒有直接影響。未來天氣的部分，下周一（21日）、下周二（22日）環境風場轉為偏東北風，迎風面的基隆北海岸、宜蘭有零星短暫陣雨，南部山區在午後有局部較大雨勢，南部地區、中部山區、花東山區有零星短暫陣雨，南部清晨也有機會出現零星短暫陣雨。下周三（23日）至下周六（26日）台灣附近則是吹偏東風，因此在迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部、中部以北山區有零星短暫陣雨。溫度方面沒有太大變化，高溫北台灣、東部約29到31度，中南部約32到34度，北部低溫約22到24度，其他地區約24到26度，日夜溫差較大。