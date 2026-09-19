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📍9月20日 中華代表團賽程表

📍中華女排八強戰硬碰地主日本

📍軟式網球男女團體準決賽同天可望搶進金牌戰

📍空手道簡慧萱一日五戰力拚金牌

📍游泳多線出擊 5將角逐6面獎牌

📍羽球、桌球、射擊、自由車等項目同步開打

📍名古屋亞運完整賽程與重要日期

📍亞運轉播平台整理

日本當地時間 運動種類 項目(量級)及階段 參賽選手 對手國 地點 備註 09:00 自由車(公路賽) 女子個人計時賽 曾可妡 － 愛知縣新城市 09:00 武術 男子長拳 鄭郁咺 － 愛知縣武道館 09:00 軟式網球 女子團體準決賽 黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷 南韓 名古屋市東山公園網球中心 09:30 羽球 男子團體賽－16強賽 周天成、林俊易、戚又仁、王子維、王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒、葉宏蔚、劉廣珩 尚未抽籤 一宮市総合體育館 09:30 羽球 女子團體賽－16強賽 邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸、謝沛珊、洪恩慈、林芝昀、許尹鏸、詹又蓁、胡綾芳 尚未抽籤 一宮市総合體育館 09:45 射擊 女子10公尺空氣步槍個人－資格賽第1組 宋諭婷 － 愛知縣綜合射擊場 09:45 射擊 女子10公尺空氣步槍個人－資格賽第1組 林穎欣 － 愛知縣綜合射擊場 09:45 射擊 女子10公尺空氣步槍團體－資格賽 林穎欣、宋諭婷、周亞瑄 － 愛知縣綜合射擊場 10:00 空手道 女子組個人形淘汰賽 簡慧萱 尚未抽籤 愛知縣豐橋市綜合體育館 10:00 桌球 女子團體小組賽 鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵 孟加拉 豐田天空館 10:00 游泳 女子200公尺蝶式預賽 韓安齊 － 東京水上運動中心 10:00 綜合格鬥 男子60公斤現代組預賽 張立 尚未抽籤 名古屋市稻永運動中心 10:08 游泳 男子200公尺個人混合四式預賽 王星皓、傅堃銘 － 東京水上運動中心 10:30 武術 女子太極拳太極劍全能－太極拳 劉佩勳 － 愛知縣武道館 10:44 游泳 男子100公尺自由式預賽 林怡成 － 東京水上運動中心 10:59 游泳 女子50公尺蛙式預賽 邱羿臻、林姵彣 － 東京水上運動中心 11:00 軟式網球 男子團體準決賽 陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘 南韓 名古屋市東山公園網球中心 11:05 游泳 男子100公尺仰式預賽 張愷岳 － 東京水上運動中心 11:30 綜合格鬥 女子60公斤傳統組預賽 林郁芬 尚未抽籤 名古屋市稻永運動中心 11:45 射擊 女子10公尺空氣步槍個人－資格賽第2組 周亞瑄 － 愛知縣綜合射擊場 12:30 桌球 男子團體小組賽 林昀儒、馮翊新、郭冠宏、徐絃家、洪敬愷 尼泊爾 豐田天空館 12:30 綜合格鬥 男子77公斤傳統組預賽 林明典 尚未抽籤 名古屋市稻永運動中心 14:00 軟式網球 女子團體金牌賽 黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷 － 名古屋市東山公園網球中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 14:20 空手道 女子組個人形準決賽 簡慧萱 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 *獎牌賽(視賽果晉級) 14:30 武術 女子太極拳太極劍全能－太極劍(決賽) 劉佩勳 － 愛知縣武道館 *獎牌賽(視賽果晉級) 14:30 射擊 女子10公尺空氣步槍個人－決賽 宋諭婷 － 愛知縣綜合射擊場 *獎牌賽(視賽果晉級) 14:30 射擊 女子10公尺空氣步槍個人－決賽 林穎欣 － 愛知縣綜合射擊場 *獎牌賽(視賽果晉級) 14:30 射擊 女子10公尺空氣步槍個人－決賽 周亞瑄 － 愛知縣綜合射擊場 *獎牌賽(視賽果晉級) 15:00 綜合格鬥 男子60公斤現代組－4強賽 張立 － 名古屋市稻永運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 15:15 空手道 女子組個人形敗部復活賽 簡慧萱 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 *獎牌賽(視賽果晉級) 16:00 桌球 女子團體小組賽 鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵 北韓 豐田天空館 16:20 空手道 女子組個人形銅牌賽 簡慧萱 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:00 游泳 女子200公尺蝶式決賽 韓安齊 － 東京水上運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:09 游泳 男子200公尺個人混合四式決賽 王星皓、傅堃銘 － 東京水上運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:15 軟式網球 男子團體金牌賽 陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘 － 名古屋市東山公園網球中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:30 綜合格鬥 女子60公斤傳統－4強賽 林郁芬 － 名古屋市稻永運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:53 游泳 男子100公尺自由式決賽 林怡成 － 東京水上運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 17:55 空手道 女子組個人形金牌賽 簡慧萱 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 *獎牌賽(視賽果晉級) 18:01 游泳 女子50公尺蛙式決賽 邱羿臻、林姵彣 － 東京水上運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 18:13 游泳 男子100公尺仰式決賽 張愷岳 － 東京水上運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 18:30 桌球 男子團體小組賽 林昀儒、馮翊新、郭冠宏、徐絃家、洪敬愷 巴林 豐田天空館 19:10 綜合格鬥 男子77公斤傳統組－4強賽 林明典 － 名古屋市稻永運動中心 *獎牌賽(視賽果晉級) 19:20 排球 女子八強賽 廖苡任、洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸 日本 小牧市公園競技場

▲中華女排以C組全勝之姿晉級8強，9月20日晚間7時20分將在小牧市公園競技場對上地主日本，力拚4強門票。（圖／名古屋亞運官方提供）

▲軟網男女團4強戰同日對南韓，若順利過關就能站上金牌戰舞台。（圖／中華奧會提供）

韓安齊：女子200公尺蝶式（預賽10:00／決賽17:00）

王星皓、傅堃銘：男子200公尺個人混合四式（預賽10:08／決賽17:09）

林怡成：男子100公尺自由式（預賽10:44／決賽17:53）

邱羿臻、林姵彣：女子50公尺蛙式（預賽10:59／決賽18:01）

張愷岳：男子100公尺仰式（預賽11:05／決賽18:13）

羽球 ：男、女團體賽雙雙於上午9時30分在一宮市総合體育館展開16強賽，對手尚未抽籤確定。

：男、女團體賽雙雙於上午9時30分在一宮市総合體育館展開16強賽，對手尚未抽籤確定。 桌球 ：女子團體小組賽上午對孟加拉、下午對北韓；男子團體小組賽中午對尼泊爾、傍晚對巴林，四場賽事都在豐田天空館進行。

：女子團體小組賽上午對孟加拉、下午對北韓；男子團體小組賽中午對尼泊爾、傍晚對巴林，四場賽事都在豐田天空館進行。 射擊 ：宋諭婷、林穎欣、周亞瑄三位好手同場出擊女子10公尺空氣步槍個人賽，並搭檔出戰團體賽，若個人資格賽晉級，下午2時30分將接續進行決賽。

：宋諭婷、林穎欣、周亞瑄三位好手同場出擊女子10公尺空氣步槍個人賽，並搭檔出戰團體賽，若個人資格賽晉級，下午2時30分將接續進行決賽。 自由車(公路賽) ：曾可妡、杜志濠分別出戰女子、男子個人計時賽，賽事在愛知縣新城市進行。

：曾可妡、杜志濠分別出戰女子、男子個人計時賽，賽事在愛知縣新城市進行。 武術 ：鄭郁咺出戰男子長拳，劉佩勳則在女子太極拳太極劍全能項目中，先賽太極拳、下午再戰太極劍決賽。

：鄭郁咺出戰男子長拳，劉佩勳則在女子太極拳太極劍全能項目中，先賽太極拳、下午再戰太極劍決賽。 綜合格鬥：張立（男子60公斤現代組）、林郁芬（女子60公斤傳統組）、林明典（男子77公斤傳統組）皆從預賽一路打到4強賽，全數在名古屋市稻永運動中心進行。

▲中華羽球男、女團16強賽9月20日登場，全力爭取晉級。（圖／美聯社／達志影像）

運動種類 競賽項目 賽事期間 決賽與奪牌日 水上運動 游泳 9月20日至9月25日 9月20日至9月25日 跳水 9月29日至10月3日 9月29日至10月3日 水球 9月22日至10月3日 10月2日至10月3日 水上芭蕾 10月2日至10月4日 10月3日至10月4日 田徑 田徑 9月23日至9月29日 9月23日至9月29日 體操 競技體操 9月21日至9月25日 9月21日至9月25日 彈翻床 9月28日 9月28日 韻律體操 10月2日至10月3日 10月3日 球類運動 籃球(5對5) 9月10日至9月26日 9月25日至9月26日 3對3籃球 9月23日至9月26日 9月26日 棒球 9月21日至10月3日 10月3日 壘球 9月25日至10月3日 10月3日 足球 9月14日至10月3日 10月2日至10月3日 排球(室內) 9月17日至10月3日 9月25日、10月3日 沙灘排球 9月16日至9月27日 9月26日至9月27日 桌球 9月20日至9月28日 9月24日、9月26日至9月28日 羽球 9月20日至9月29日 9月24日、9月29日 網球 9月18日至9月27日 9月26日至9月27日 軟式網球 9月29日至10月3日 9月30日、10月1日、10月3日 曲棍球 9月18日至10月3日 10月2日至10月3日 手球 9月20日至9月29日 9月28日至9月29日 橄欖球(七人制) 10月1日至10月3日 10月3日 高爾夫 9月30日至10月3日 10月3日 壁球 9月23日至10月2日 9月26日、10月2日 藤球 9月20日至10月3日 9月24日、9月27日、10月3日 板球 9月17日至10月3日 9月21日、10月3日 台克球 9月17日至9月20日 9月20日 籠式網球 9月28日至10月3日 10月3日 技擊與武術 跆拳道 10月1日至10月3日 10月1日至10月3日 虛擬跆拳道 10月3日 10月3日 柔道 9月30日至10月3日 9月30日至10月3日 空手道 9月20日至9月23日 9月20日至9月23日 拳擊 9月21日至10月2日 10月2日 角力 9月30日至10月3日 9月30日至10月3日 武術 9月20日至9月24日 9月20日至9月24日 克拉術 9月20日至9月22日 9月20日至9月22日 柔術 10月1日至10月3日 10月1日至10月3日 綜合格鬥 9月22日至9月24日 9月24日 自由車 BMX競速 9月20日至9月21日 9月20日至9月21日 BMX自由式 9月26日 9月26日 公路賽 9月21日至9月24日 9月21日、9月23日、9月24日 登山車 9月26日至9月27日 9月26日至9月27日 場地賽 9月29日至10月2日 9月29日至10月2日 其他競技 舉重 9月23日至9月29日 9月23日至9月29日 射箭 9月26日至10月3日 10月1日至10月3日 射擊 9月20日至10月1日 9月20日至10月1日 擊劍 9月22日至9月27日 9月22日至9月27日 馬術 9月21日至10月4日 9月23日、9月26日、10月1日、10月4日 輕艇(靜水競速) 9月23日至9月26日 9月25日至9月26日 輕艇(激流標竿) 10月1日至10月3日 10月2日至10月3日 划船 9月20日至9月24日 9月23日至9月24日 帆船 9月26日至10月3日 10月2日至10月3日 鐵人三項 9月20日至9月21日 9月20日至9月21日 現代五項 9月16日至9月20日 9月19日至9月20日 運動攀登 9月29日至10月3日 9月30日、10月1日、10月3日 滑板 9月24日至9月27日 9月25日、9月27日 衝浪 9月25日至9月28日 9月28日 霹靂舞 10月2日至10月3日 10月3日 電子競技 9月23日至10月2日 9月23日至10月2日 卡巴迪 9月21日至9月26日 9月26日

收看管道 適用平台/頻道 支援裝置與說明 方案與轉播備註 電視頻道 中華電信MOD 電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道） 適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。 東森電視 有線電視頻道 已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。 線上與行動平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠） Hami Video 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會於9月19日至10月4日登場，我國本屆代表團總計將派出482名頂尖選手，出征角逐其中34種運動項目，整體代表團總人數超過700人。9月20日是本屆賽會目前為止賽程最密集的一天，中華女排晚間將挑戰地主日本搶進4強；軟式網球男、女團體雙雙晉級準決賽迎戰南韓，一旦獲勝將直接晉級當日稍晚登場的金牌戰；空手道好手簡慧萱則從淘汰賽一路打到金牌賽，有望一天之內五度上陣衝金；此外游泳、桌球、羽球、射擊、自由車、武術、綜合格鬥等項目也都全面開打。為幫助球迷快速掌握賽事焦點與轉播資訊，本文整理了本屆亞運9月20日的完整觀賽指南，包括中華隊陣容、各項賽事日程，以及轉播單位提供讀者參考。中華女排在C組小組賽繳出全勝戰績後，晉級8強賽，9月20日晚間7時20分將在小牧市公園競技場對上地主日本隊，這也是本屆賽會截至目前中華隊遭遇的最強對手之一。出賽名單維持不變，由隊長廖苡任領軍，搭配洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸共同應戰，這場硬仗的勝負將直接決定能否挺進4強。軟式網球隊9月20日火力全開，女子團體與男子團體雙雙晉級4強，上午先後在名古屋市東山公園網球中心對上南韓爭奪金牌戰門票：女子團體準決賽於9時登場，男子團體準決賽則於11時開打。賽程表上同時排定了下午2時的女子團體金牌賽，以及傍晚5時15分的男子團體金牌賽，代表若兩隊順利擊敗南韓，當天稍晚就能直接站上金牌戰舞台，是本屆亞運我國代表團奪牌希望最集中的一天。空手道女子組個人形好手簡慧萱的賽程堪稱本日焦點，從上午10時的淘汰賽開始，一路歷經下午2時20分準決賽、3時15分敗部復活賽、4時20分銅牌賽，最終若晉級將在傍晚5時55分出戰金牌賽，等於一天之內最多要上陣五場，體能與心理調節都將是一大考驗。游泳項目9月20日同樣忙碌，共有5位選手、6個項目在東京水上運動中心輪番登場，上午預賽、下午決賽緊接著進行：