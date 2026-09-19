2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會於9月19日至10月4日登場，我國本屆代表團總計將派出482名頂尖選手，出征角逐其中34種運動項目，整體代表團總人數超過700人。9月20日是本屆賽會目前為止賽程最密集的一天，中華女排晚間將挑戰地主日本搶進4強；軟式網球男、女團體雙雙晉級準決賽迎戰南韓，一旦獲勝將直接晉級當日稍晚登場的金牌戰；空手道好手簡慧萱則從淘汰賽一路打到金牌賽，有望一天之內五度上陣衝金；此外游泳、桌球、羽球、射擊、自由車、武術、綜合格鬥等項目也都全面開打。為幫助球迷快速掌握賽事焦點與轉播資訊，本文整理了本屆亞運9月20日的完整觀賽指南，包括中華隊陣容、各項賽事日程，以及轉播單位提供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍9月20日 中華代表團賽程表
📍中華女排八強戰硬碰地主日本
📍軟式網球男女團體準決賽同天可望搶進金牌戰
📍空手道簡慧萱一日五戰力拚金牌
📍游泳多線出擊 5將角逐6面獎牌
📍羽球、桌球、射擊、自由車等項目同步開打
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台整理
9月20日 中華代表團賽程表
中華女排八強戰硬碰地主日本
中華女排在C組小組賽繳出全勝戰績後，晉級8強賽，9月20日晚間7時20分將在小牧市公園競技場對上地主日本隊，這也是本屆賽會截至目前中華隊遭遇的最強對手之一。出賽名單維持不變，由隊長廖苡任領軍，搭配洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸共同應戰，這場硬仗的勝負將直接決定能否挺進4強。
軟式網球男女團體準決賽同天可望搶進金牌戰
軟式網球隊9月20日火力全開，女子團體與男子團體雙雙晉級4強，上午先後在名古屋市東山公園網球中心對上南韓爭奪金牌戰門票：女子團體準決賽於9時登場，男子團體準決賽則於11時開打。賽程表上同時排定了下午2時的女子團體金牌賽，以及傍晚5時15分的男子團體金牌賽，代表若兩隊順利擊敗南韓，當天稍晚就能直接站上金牌戰舞台，是本屆亞運我國代表團奪牌希望最集中的一天。
空手道簡慧萱一日五戰力拚金牌
空手道女子組個人形好手簡慧萱的賽程堪稱本日焦點，從上午10時的淘汰賽開始，一路歷經下午2時20分準決賽、3時15分敗部復活賽、4時20分銅牌賽，最終若晉級將在傍晚5時55分出戰金牌賽，等於一天之內最多要上陣五場，體能與心理調節都將是一大考驗。
游泳多線出擊 5將角逐6面獎牌
游泳項目9月20日同樣忙碌，共有5位選手、6個項目在東京水上運動中心輪番登場，上午預賽、下午決賽緊接著進行：
名古屋亞運完整賽程與重要日期
亞運轉播平台整理
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📍9月20日 中華代表團賽程表
📍中華女排八強戰硬碰地主日本
📍軟式網球男女團體準決賽同天可望搶進金牌戰
📍空手道簡慧萱一日五戰力拚金牌
📍游泳多線出擊 5將角逐6面獎牌
📍羽球、桌球、射擊、自由車等項目同步開打
📍名古屋亞運完整賽程與重要日期
📍亞運轉播平台整理
9月20日 中華代表團賽程表
|日本當地時間
|運動種類
|項目(量級)及階段
|參賽選手
|對手國
|地點
|備註
|09:00
|自由車(公路賽)
|女子個人計時賽
|曾可妡
|－
|愛知縣新城市
|09:00
|武術
|男子長拳
|鄭郁咺
|－
|愛知縣武道館
|09:00
|軟式網球
|女子團體準決賽
|黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷
|南韓
|名古屋市東山公園網球中心
|09:30
|羽球
|男子團體賽－16強賽
|周天成、林俊易、戚又仁、王子維、王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒、葉宏蔚、劉廣珩
|尚未抽籤
|一宮市総合體育館
|09:30
|羽球
|女子團體賽－16強賽
|邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸、謝沛珊、洪恩慈、林芝昀、許尹鏸、詹又蓁、胡綾芳
|尚未抽籤
|一宮市総合體育館
|09:45
|射擊
|女子10公尺空氣步槍個人－資格賽第1組
|宋諭婷
|－
|愛知縣綜合射擊場
|09:45
|射擊
|女子10公尺空氣步槍個人－資格賽第1組
|林穎欣
|－
|愛知縣綜合射擊場
|09:45
|射擊
|女子10公尺空氣步槍團體－資格賽
|林穎欣、宋諭婷、周亞瑄
|－
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|空手道
|女子組個人形淘汰賽
|簡慧萱
|尚未抽籤
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|10:00
|桌球
|女子團體小組賽
|鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵
|孟加拉
|豐田天空館
|10:00
|游泳
|女子200公尺蝶式預賽
|韓安齊
|－
|東京水上運動中心
|10:00
|綜合格鬥
|男子60公斤現代組預賽
|張立
|尚未抽籤
|名古屋市稻永運動中心
|10:08
|游泳
|男子200公尺個人混合四式預賽
|王星皓、傅堃銘
|－
|東京水上運動中心
|10:30
|武術
|女子太極拳太極劍全能－太極拳
|劉佩勳
|－
|愛知縣武道館
|10:44
|游泳
|男子100公尺自由式預賽
|林怡成
|－
|東京水上運動中心
|10:59
|游泳
|女子50公尺蛙式預賽
|邱羿臻、林姵彣
|－
|東京水上運動中心
|11:00
|軟式網球
|男子團體準決賽
|陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘
|南韓
|名古屋市東山公園網球中心
|11:05
|游泳
|男子100公尺仰式預賽
|張愷岳
|－
|東京水上運動中心
|11:30
|綜合格鬥
|女子60公斤傳統組預賽
|林郁芬
|尚未抽籤
|名古屋市稻永運動中心
|11:45
|射擊
|女子10公尺空氣步槍個人－資格賽第2組
|周亞瑄
|－
|愛知縣綜合射擊場
|12:30
|桌球
|男子團體小組賽
|林昀儒、馮翊新、郭冠宏、徐絃家、洪敬愷
|尼泊爾
|豐田天空館
|12:30
|綜合格鬥
|男子77公斤傳統組預賽
|林明典
|尚未抽籤
|名古屋市稻永運動中心
|14:00
|軟式網球
|女子團體金牌賽
|黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育、羅舒婷
|－
|名古屋市東山公園網球中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|14:20
|空手道
|女子組個人形準決賽
|簡慧萱
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|14:30
|武術
|女子太極拳太極劍全能－太極劍(決賽)
|劉佩勳
|－
|愛知縣武道館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|14:30
|射擊
|女子10公尺空氣步槍個人－決賽
|宋諭婷
|－
|愛知縣綜合射擊場
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|14:30
|射擊
|女子10公尺空氣步槍個人－決賽
|林穎欣
|－
|愛知縣綜合射擊場
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|14:30
|射擊
|女子10公尺空氣步槍個人－決賽
|周亞瑄
|－
|愛知縣綜合射擊場
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|15:00
|綜合格鬥
|男子60公斤現代組－4強賽
|張立
|－
|名古屋市稻永運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|15:15
|空手道
|女子組個人形敗部復活賽
|簡慧萱
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|16:00
|桌球
|女子團體小組賽
|鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵
|北韓
|豐田天空館
|16:20
|空手道
|女子組個人形銅牌賽
|簡慧萱
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:00
|游泳
|女子200公尺蝶式決賽
|韓安齊
|－
|東京水上運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:09
|游泳
|男子200公尺個人混合四式決賽
|王星皓、傅堃銘
|－
|東京水上運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:15
|軟式網球
|男子團體金牌賽
|陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘
|－
|名古屋市東山公園網球中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:30
|綜合格鬥
|女子60公斤傳統－4強賽
|林郁芬
|－
|名古屋市稻永運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:53
|游泳
|男子100公尺自由式決賽
|林怡成
|－
|東京水上運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|17:55
|空手道
|女子組個人形金牌賽
|簡慧萱
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|18:01
|游泳
|女子50公尺蛙式決賽
|邱羿臻、林姵彣
|－
|東京水上運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|18:13
|游泳
|男子100公尺仰式決賽
|張愷岳
|－
|東京水上運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|18:30
|桌球
|男子團體小組賽
|林昀儒、馮翊新、郭冠宏、徐絃家、洪敬愷
|巴林
|豐田天空館
|19:10
|綜合格鬥
|男子77公斤傳統組－4強賽
|林明典
|－
|名古屋市稻永運動中心
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|19:20
|排球
|女子八強賽
|廖苡任、洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸
|日本
|小牧市公園競技場
中華女排在C組小組賽繳出全勝戰績後，晉級8強賽，9月20日晚間7時20分將在小牧市公園競技場對上地主日本隊，這也是本屆賽會截至目前中華隊遭遇的最強對手之一。出賽名單維持不變，由隊長廖苡任領軍，搭配洪家瑤、蔡幼群、許甄軒、許恆芸、林書荷、温以勤、甘可慧、吳紫華、張稦豈、陳潔、許菀芸共同應戰，這場硬仗的勝負將直接決定能否挺進4強。
軟式網球隊9月20日火力全開，女子團體與男子團體雙雙晉級4強，上午先後在名古屋市東山公園網球中心對上南韓爭奪金牌戰門票：女子團體準決賽於9時登場，男子團體準決賽則於11時開打。賽程表上同時排定了下午2時的女子團體金牌賽，以及傍晚5時15分的男子團體金牌賽，代表若兩隊順利擊敗南韓，當天稍晚就能直接站上金牌戰舞台，是本屆亞運我國代表團奪牌希望最集中的一天。
空手道女子組個人形好手簡慧萱的賽程堪稱本日焦點，從上午10時的淘汰賽開始，一路歷經下午2時20分準決賽、3時15分敗部復活賽、4時20分銅牌賽，最終若晉級將在傍晚5時55分出戰金牌賽，等於一天之內最多要上陣五場，體能與心理調節都將是一大考驗。
游泳多線出擊 5將角逐6面獎牌
游泳項目9月20日同樣忙碌，共有5位選手、6個項目在東京水上運動中心輪番登場，上午預賽、下午決賽緊接著進行：
- 韓安齊：女子200公尺蝶式（預賽10:00／決賽17:00）
- 王星皓、傅堃銘：男子200公尺個人混合四式（預賽10:08／決賽17:09）
- 林怡成：男子100公尺自由式（預賽10:44／決賽17:53）
- 邱羿臻、林姵彣：女子50公尺蛙式（預賽10:59／決賽18:01）
- 張愷岳：男子100公尺仰式（預賽11:05／決賽18:13）
- 羽球：男、女團體賽雙雙於上午9時30分在一宮市総合體育館展開16強賽，對手尚未抽籤確定。
- 桌球：女子團體小組賽上午對孟加拉、下午對北韓；男子團體小組賽中午對尼泊爾、傍晚對巴林，四場賽事都在豐田天空館進行。
- 射擊：宋諭婷、林穎欣、周亞瑄三位好手同場出擊女子10公尺空氣步槍個人賽，並搭檔出戰團體賽，若個人資格賽晉級，下午2時30分將接續進行決賽。
- 自由車(公路賽)：曾可妡、杜志濠分別出戰女子、男子個人計時賽，賽事在愛知縣新城市進行。
- 武術：鄭郁咺出戰男子長拳，劉佩勳則在女子太極拳太極劍全能項目中，先賽太極拳、下午再戰太極劍決賽。
- 綜合格鬥：張立（男子60公斤現代組）、林郁芬（女子60公斤傳統組）、林明典（男子77公斤傳統組）皆從預賽一路打到4強賽，全數在名古屋市稻永運動中心進行。
|運動種類
|競賽項目
|賽事期間
|決賽與奪牌日
|水上運動
|游泳
|9月20日至9月25日
|9月20日至9月25日
|跳水
|9月29日至10月3日
|9月29日至10月3日
|水球
|9月22日至10月3日
|10月2日至10月3日
|水上芭蕾
|10月2日至10月4日
|10月3日至10月4日
|田徑
|田徑
|9月23日至9月29日
|9月23日至9月29日
|體操
|競技體操
|9月21日至9月25日
|9月21日至9月25日
|彈翻床
|9月28日
|9月28日
|韻律體操
|10月2日至10月3日
|10月3日
|球類運動
|籃球(5對5)
|9月10日至9月26日
|9月25日至9月26日
|3對3籃球
|9月23日至9月26日
|9月26日
|棒球
|9月21日至10月3日
|10月3日
|壘球
|9月25日至10月3日
|10月3日
|足球
|9月14日至10月3日
|10月2日至10月3日
|排球(室內)
|9月17日至10月3日
|9月25日、10月3日
|沙灘排球
|9月16日至9月27日
|9月26日至9月27日
|桌球
|9月20日至9月28日
|9月24日、9月26日至9月28日
|羽球
|9月20日至9月29日
|9月24日、9月29日
|網球
|9月18日至9月27日
|9月26日至9月27日
|軟式網球
|9月29日至10月3日
|9月30日、10月1日、10月3日
|曲棍球
|9月18日至10月3日
|10月2日至10月3日
|手球
|9月20日至9月29日
|9月28日至9月29日
|橄欖球(七人制)
|10月1日至10月3日
|10月3日
|高爾夫
|9月30日至10月3日
|10月3日
|壁球
|9月23日至10月2日
|9月26日、10月2日
|藤球
|9月20日至10月3日
|9月24日、9月27日、10月3日
|板球
|9月17日至10月3日
|9月21日、10月3日
|台克球
|9月17日至9月20日
|9月20日
|籠式網球
|9月28日至10月3日
|10月3日
|技擊與武術
|跆拳道
|10月1日至10月3日
|10月1日至10月3日
|虛擬跆拳道
|10月3日
|10月3日
|柔道
|9月30日至10月3日
|9月30日至10月3日
|空手道
|9月20日至9月23日
|9月20日至9月23日
|拳擊
|9月21日至10月2日
|10月2日
|角力
|9月30日至10月3日
|9月30日至10月3日
|武術
|9月20日至9月24日
|9月20日至9月24日
|克拉術
|9月20日至9月22日
|9月20日至9月22日
|柔術
|10月1日至10月3日
|10月1日至10月3日
|綜合格鬥
|9月22日至9月24日
|9月24日
|自由車
|BMX競速
|9月20日至9月21日
|9月20日至9月21日
|BMX自由式
|9月26日
|9月26日
|公路賽
|9月21日至9月24日
|9月21日、9月23日、9月24日
|登山車
|9月26日至9月27日
|9月26日至9月27日
|場地賽
|9月29日至10月2日
|9月29日至10月2日
|其他競技
|舉重
|9月23日至9月29日
|9月23日至9月29日
|射箭
|9月26日至10月3日
|10月1日至10月3日
|射擊
|9月20日至10月1日
|9月20日至10月1日
|擊劍
|9月22日至9月27日
|9月22日至9月27日
|馬術
|9月21日至10月4日
|9月23日、9月26日、10月1日、10月4日
|輕艇(靜水競速)
|9月23日至9月26日
|9月25日至9月26日
|輕艇(激流標竿)
|10月1日至10月3日
|10月2日至10月3日
|划船
|9月20日至9月24日
|9月23日至9月24日
|帆船
|9月26日至10月3日
|10月2日至10月3日
|鐵人三項
|9月20日至9月21日
|9月20日至9月21日
|現代五項
|9月16日至9月20日
|9月19日至9月20日
|運動攀登
|9月29日至10月3日
|9月30日、10月1日、10月3日
|滑板
|9月24日至9月27日
|9月25日、9月27日
|衝浪
|9月25日至9月28日
|9月28日
|霹靂舞
|10月2日至10月3日
|10月3日
|電子競技
|9月23日至10月2日
|9月23日至10月2日
|卡巴迪
|9月21日至9月26日
|9月26日
|收看管道
|適用平台/頻道
|支援裝置與說明
|方案與轉播備註
|電視頻道
|中華電信MOD
|電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道）
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|東森電視
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