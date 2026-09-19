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中華職棒統一7-ELEVEn獅昨（18）日以4：5不敵中信兄弟，3局上卻出現小插曲，林泓弦擊出投手前滾地球，兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）卻用滾球的方式傳向一壘，引發軒然大波。林泓弦今（19）日表示，他跟勝騎士私底下沒有過節，但也不清楚勝騎士的想法，更直言心裡有一點不好受。林泓弦指出，在那顆球後，有發現休息室氛圍改變，「看得出來大家表情都不一樣，更想要反擊的感覺。」兄弟洋投勝騎士前役在3局上讓獅隊林泓弦敲出投手前滾地球，接到球後勝騎士卻用「滾球」的方式將球傳向一壘，此舉引發軒然大波。兄弟總教練平野惠一賽後公開道歉，並痛批勝騎士的行為不被允許，獅隊總教練林岳平今日則坦言，有被藐視的感覺，更直言中職不是香蕉聯盟，應該要互相尊重。當事人林泓弦今日表示，球打出去瞬間，只有全力向前衝，並沒有注意到投手動作，是快跑到一壘時，才發現勝騎士用滾的傳球，他也指出，以前沒遇過這種事，「我也不知道他是什麼想法，心裡會有一點不好受。」餅總前役曾指示林泓弦，若能在第2次對決時敲安，要做出最有自信的回應，林泓弦也想好要用「舉手」回應，「很想給他過（牆），打他全壘打。」林泓弦說，那個打席結束後，休息室氛圍變得不太一樣，「我下去時，大家跟我說沒關係，但大家變得更團結，更想要反擊的感覺，看得出來大家表情都不一樣。」林泓弦透露，他跟勝騎士私底下沒有過節，「以前（同隊時）會開玩笑，交情還不錯。之前我們去洲際比賽，他也會來（獅隊）休息室，會互相弄一下。」