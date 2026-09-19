我是廣告 請繼續往下閱讀

今年中秋節放4天！2027年行事曆翻出：沒連假

▲有民眾發現，明（2027）年中秋節剛好落在9月15日（三），無法形成連假，連端午節也是同狀況。（圖／記者徐銘穗攝）

2027中秋節沒連假卻超開心！一票人點出原因：才是真休息

認為雖然少了大連假的連續感，但週中放假被拆成上班兩天就能休息，能讓壓力瞬間減半

強調縮短假期，讓家長們能夠免去長途奔波、應付親戚或無休止家務的循環，重獲屬於自己的生活喘息空間。

▲2027行事曆高CP值請假攻略一圖看！春節請2天可以放11天最佳選擇。（圖/NOWNEWS社群中心製）

2027年9大連假一次看！中秋、端午沒連假：春節最長有5天

▲2027行事曆的總放假天數為121天，其中連續假期一共有9個，一圖看懂9大連假日期區間。（圖/NOWNEWS社群中心製）

下周就是中秋節連假，2026年中秋連假從9月25日（五）到9月28日（一）登場，加上教師節形成4天連假，不少人早已開始規劃假期。，不用經歷連假交通塞車與擁擠人潮。隨著下周中秋節、教師節逐漸靠近，不少人期待放假之餘也好奇明年中秋連假是哪一天，但有網友在Threads發文，表示「明年的中秋跟端午都！在！禮！拜！三！沒有！連假！」短短一句話瞬間引發大量討論。只不過該名網友點出明年中秋節沒連假事實後，反而留下一個「喜」字，文字中難掩喜悅之情，值得一提的是，貼文也釣出不少上班族認同，，「上兩天就休息，再上兩天又休息，很舒心」、「這種一週中間休假的才好，能適時緩和上班的疲倦」、「最喜歡這種做一休一，才是真休息」。還有一票家長感謝，「國定假日連休都要搶假的媽媽覺得開心」、「媳婦們嘴角不自覺地上揚」、「狂喜！！媳婦的連假+拜拜地獄一天結束」，值得一提的是，明年不只中秋節，就連端午節、教師節也無法形成連假。不過民眾不用太過擔心，2027年總計還是有9大連假，包括元旦、農曆春節、228和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節、國慶日和行憲紀念日等。其中農曆春節最長有7天，兒童節及清明節也有4天假期可以運用。