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▲何欣純後援會發出的台灣小吃餐盒，有炒麵、魯蛋、香腸和油豆腐。（圖／江和樹提供，2026.09.19）

彰化縣議長謝典霖因辦桌事件遭羈押禁見，引發的「寒蟬效應」持續蔓延全台政治圈，各縣市參選人紛紛取消活動、收回中秋摸彩品。不過，民進黨台中市長參選人何欣純今（19）日舉辦後援會成立大會，民眾離場時人手一個餐盒，內容包括炒麵、滷蛋、香腸及油豆腐。民眾黨台中市議員江和樹挖苦，難道是因為有副總統蕭美琴加持，餐盒才特別豐盛？他要求執政黨說明，究竟違反《選罷法》的標準為何，或是只要「跟著信賴台灣走」就能沒事？選戰升溫加上謝典霖涉案風波延燒，全台掀起「撤贊助、追禮品」風潮，台北市議員楊植斗今天也宣布取消募款餐會。相較之下，何欣純上午在本命區大里新興宮舉辦大里、霧峰後援會成立大會，活動結束後，參與民眾離場時卻幾乎人手一個餐盒，甚至有人拿著塑膠袋，一口氣裝了3個帶回家。江和樹表示，有民眾拿餐盒給他看，裡面除了炒麵，還有一條香腸、一顆滷蛋及一塊油豆腐，光是滷蛋加香腸，市值就超過30元。對比部分綠營議員近期忙著回收中秋摸彩品，甚至直呼「連米粉都不敢盛太滿」，忍不住酸說「副總統來就是不一樣，真是讓人羨慕！」江和樹指出，民眾還反問他，為何民進黨的活動可以吃台灣小吃，他年底前規劃的12場親子活動卻得取消，中秋到廟裡煮麻油雞、炒麵，慰問守望相助隊送泡麵，以及路跑活動送水等安排也受到限制？對此，他只能自嘲回答「要跟著信賴台灣走，相信領袖沒事，我們也一定會沒事。」