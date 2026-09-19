中華隊以排序字母T、排在第36個國家進場，位在敘利亞後，塔吉克之前，並由武術散打好手張煥宜與拳擊女將黃筱雯擔任開幕典禮掌旗官，兩人率領中華台北代表團進場，展開本屆亞運賽事，出場時現場掀起爆量掌聲。

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▲日本德仁天皇與皇后老婆雅子出席。（圖／記者朱永強攝）

▲名古屋亞運賽前儀式演唱日本國歌《君之代》。（圖／記者朱永強攝）

▲名古屋亞運開幕式表演，以日式風格結合現代舞為主。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊在掌旗官張煥宜、黃筱雯領軍下進場，迎接本屆亞運開幕。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊掌旗官張煥宜、黃筱雯。（圖／記者朱永強攝）

亞運開幕式基本資訊

開幕式有公開售票嗎？

▲亞運名古屋商品店下午有不少粉絲前來朝聖，購買亞運紀念品，以及日本隊商品。（圖／記者朱永強攝）

亞運開幕式天皇會來嗎？高市早苗會出席嗎？

中華隊掌旗官張煥宜、黃筱雯是誰？

中華隊排在第幾個國家進場？

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2026年第20屆名古屋亞運今（19）日於Paloma Mizuho Stadium瑞穗體育場舉行，《NOWNEWS》在現場持續更新名古屋亞運開幕日最新狀況。名古屋亞運官方宣傳大使與主題曲演唱者，由日本人氣男子團體INI擔任，他們負責演唱本屆大會官方主題曲《BEYOND THE SKY》。開幕式一開始，日本德仁天皇與皇后老婆雅子，帶著家族成員一起現身，後續演唱日本國歌。名古屋亞運開幕式賽前表演以日本和式風格結合現代舞為主，宣傳日本傳統文化。中華隊排在第36個國家、排列字母「T」出場，全場掀起轟動掌聲，由掌旗官張煥宜、黃筱雯領軍下進場，但行列中不見運動部部長李洋。時間：2026年9月19日，日本時間18:00（台灣時間 17:00）地點：名古屋市瑞穗公園陸上競技場（Paloma Mizuho Stadium）票價區間：7500日圓～60000 日圓（約新台幣 1,600 元～13,000 元），透過「愛知·名古屋亞運官方購票網站」進行購買，支援海外信用卡付款。入場時須隨身攜帶附照片之有效身分證明文件（如護照原件）以供安檢與查驗，採實名制入場。本屆名古屋亞運由日本知名導演堤幸彥擔任總指揮，喊出「Harmonic Heart Beat（心心相印的和諧律動）」，象徵亞洲各國運動員心連心，典禮開始後，日本天皇夫婦將出席開幕式，並由天皇宣佈開幕，此外國際奧委會（IOC）與亞奧理事會（OCA）高層代表出席。但根據7日日媒消息，日本首相高市早苗預計不會出席，地方最大長官則是愛知縣知事，確定出席開幕致詞。26歲的張煥宜是中華隊武術散打代表性選手，上屆杭州亞運在男子70公斤級賽事摘下銅牌，終結中華隊在該項目暌違21年的亞運獎牌荒。去年成都世界運動會，張煥宜再度站上頒獎台，收下銅牌，本屆亞運也將力拚再創佳績。29歲的黃筱雯則是中華拳擊隊重要戰力，曾在東京奧運摘下銅牌，並於雅加達亞運拿下銅牌。去年她在世界拳擊錦標賽奪金，成為中華隊首位3度摘下世錦賽金牌的拳擊選手，累積豐富國際賽經驗。中華隊代表團將在張煥宜與黃筱雯領軍下進場，按照英文字母「T」順序，位在敘利亞後，塔吉克之前入場，本屆中華隊派出多達482名選手，陸續投入各項賽事，力拚在本屆亞運締造佳績。本屆亞運由愛爾達電視擔任全台轉播總代理，結合免費無線電視、有線電視與網路OTT跨平台播出：華視主頻（CTS）：睽違 12 年重返亞運轉播，為全台獨家免費無線電視轉播平台。緯來體育台／電視網東森新聞台／電視台愛爾達電視（ELTA.tv）：提供超過 450 小時完整中文賽事製播，具備 VOD 重播與 DVR 回看功能。Hami Video（運動館）：支援手機與智慧電視多裝置隨身看。