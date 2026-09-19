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▲三商炸雞推出刈包、戰斧雞腿都有買一送一隻超殺折扣。（圖／三商餐飲提供）

三商巧福推咖啡特色餐 還可抽獎拼AirPods Pro 3

▲三商巧福攜手台灣咖啡節，推出獨特的咖啡餐點。（圖／三商餐飲提供）

▲頂呱呱針對烤雞腿，推出套餐優惠組合（圖／頂呱呱提供）

▲9月18日至10月5日期間，「應援澎派桶」含8塊咔啦脆雞及6顆原味蛋撻，優惠價399元。（圖／肯德基提供）

各家速食品牌迎接中秋節檔期推各式優惠！三商餐飲宣布，旗下三商炸雞即日起至9月30日推出中秋限定買1送1，經典牛丼刈包原價198元，特惠價99元；戰斧雞腿原價260元，特惠價130元。頂呱呱則是因應中秋大打烤雞腿優惠，有供單人餐、雙人餐及多人分享組三種選擇，其中「烤腿雙人餐」特價329元(原價442元)，享有無敵烤腿2隻、地瓜薯條1份、甜甜包2顆與40元飲品2杯。三商炸雞推出全新經典牛丼刈包，以柔軟刈包搭配牛丼風味餡料，即日起至9月30日推出買1送1，原價198元，特惠價99元。同期間戰斧雞腿也推出買1送1，大份量雞腿搭配金黃酥脆外皮，肉質鮮嫩、口感扎實，原價260元，特惠價130元。三商餐飲也提到，三商巧福攜手台灣咖啡節，將咖啡化作餐桌上的創意風味。即日起至11月17日推出兩款期間限定新品，咖啡豬棒麵原價185元，特惠價159元；咖啡豬棒飯原價170元，特惠價139元。活動期間購買咖啡聯名新品，即贈抽獎券1張，掃描券上活動QR Code並登錄發票，可抽AirPods Pro 3及古坑鄉農會咖啡誌。頂呱呱推出「原來頂呱呱也有烤雞腿！」活動，自2026年9月22日至9月28日，以隱藏人氣美食「無敵烤腿」為主角，提供單人餐、雙人餐及多人分享組三種選擇。頂呱呱表示，「無敵烤腿」飽滿厚實，是比臉還大的烤雞腿，另可選擇加價10元升級紐奧良辣味。本次推出「烤腿雙人餐」特價329元(原價442元)，一次享有無敵烤腿2隻、地瓜薯條1份、甜甜包2顆與40元飲品2杯，適合兩人輕鬆分享。多人聚餐可選擇「烤腿分享組」，特價599元(原價744元)，內含無敵烤腿3隻、原味炸雞2塊、呱呱雞柳條3條、地瓜薯條1份、甜甜包2顆與1.25 L可樂1罐。另外頂呱呱常態販售的「無敵烤腿餐」，活動期間限時特價199元(原價225元)，內含無敵烤腿1隻、地瓜薯條(小)1份、甜甜包1顆與40元飲品1杯，不管中秋節期間還是平日，隨時可以享受到烤腿美味。肯德基9月18日至10月5日開跑「應援神券 挺你到炸」活動，若是以原味蛋撻禮盒6入售價257元來看，等於多花142元就有8塊炸雞，平均每塊炸雞18元，對愛吃炸雞、蛋撻的人來說是必買組合。