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▲許育修在第1點單打歷經2小時10分鐘鏖戰，決勝盤雖一度取得3：0領先，最終遭瑞典沃林逆轉惜敗。（圖／NOWnews資料照）

▲中華男網代表隊明（20）日上午11點將由男雙一哥何承叡攜手許育修出戰第3點雙打，全力爭取2：1聽牌優勢。（圖／取自何承叡臉書）

2026台維斯盃世界一級中華隊對瑞典之戰今（19）日在臺北市網球中心登場，中華隊首日兩點單打與對手戰成1：1。打頭陣的許育修先拿首盤、決勝盤也曾取得3：0領先，最終卻遭沃林（Olle Wallin）以3：6、6：2、7：5逆轉；所幸第2點曾俊欣隨即挺身而出，只花59分鐘就以6：3、6：0橫掃臨時頂替上陣的弗利伯格（Karl Friberg），替地主隊把戰局扳平，將總比分扳成1：1平手。擔綱第1點單打重任的許育修，開局面對身高達191公分、具備重砲發球優勢的瑞典選手沃林（Olle Wallin）。許育修開賽進入狀況相當迅速，底線回擊落點深遠且節奏分明，以6：3先馳得點。然而次盤戰局風雲變色，沃林逐漸加強發球進攻強度與網前截擊壓迫，許育修底線節奏遭到打亂，以2：6讓出第二盤。進入關鍵決勝盤，許育修重新校準回擊線路，抓準對手發球局的短暫起伏連續破發，迅速建立起3：0的絕對優勢；然而背水一戰的沃林展現極佳的底線相持韌性，隨後連續破發反撲。許育修在盤末關鍵分未能守成，苦戰2小時10分鐘後以5：7失守決勝盤，瑞典隊率先取得第1點。面對球隊總比分0：1落後的局勢，第2點單打出賽的曾俊欣展現沉穩的大將之風。面對瑞典隊賽前臨時調整換上的替補選手弗利伯格（Karl Friberg），曾俊欣自開局便透過凌厲的左右大角抽球牢牢掌控對戰主動權。首盤第4局曾俊欣率先完成破發確立領先，以6：3拔得頭籌；進入次盤後，曾俊欣全面提速，無論是一發進球率、接發球反撲或是多拍抽擊皆未給對手任何喘息空間，連續三度破壞對手發球局，以連續拿下6局的「6：0」懸殊比分俐落封盤。曾俊欣整場比賽僅花費59分鐘便迅速過關，有效止血並替地主中華隊將總點數追平為1：1，成功避免在首日陷入0：2落後的嚴峻劣勢。台維斯盃採「5點3勝制」，在首日兩點單打戰成平手後，明（20）日上午11點登場的第3點男雙較量，重要性不言而喻。中華隊預計推派目前台灣男雙世界排名最高的一哥何承叡搭檔許育修，迎戰瑞典組合戈蘭松（Andre Goransson）與格雷維留斯（Erik Grevelius）。雙打賽事結束後，將接續進行後兩點單打，由兩隊第一單打曾俊欣對決沃林，率先取得3點勝場的隊伍即能拿下系列賽勝利。值得關注的是，本屆台維斯盃中華隊陣容由許育修、曾俊欣、吳東霖、李冠毅及何承叡5人組成，這套組合同時也是即將出征2026愛知・名古屋亞運的男子網球代表隊完整正選名單。