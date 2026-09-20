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▲新光三越攜手台鐵打造「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」，9月25日起分別有「常態運行」以及「特別運行」。（圖／翻攝自新光三越）

▲新光三越全台舉辦超過70場寶可夢見面會，除了有皮卡丘、伊布、快龍，更迎來波加曼、卡比獸、木木梟、可達鴨、耿鬼、皮皮、謎擬Q共7大寶可夢。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲2026新光三越週年慶首波六店將於10月1日起陸續開跑，今年適逢寶可夢30週年，新光三越攜手打造全台寶可夢盛會。（圖／記者鍾怡婷攝）

迎接寶可夢30週年，新光三越將全台分店化身「寶可夢世界」，展開一場充滿驚喜的寶可夢之旅！除了超吸睛全台首輛「寶可夢30週年主題列車」特別運行車次將在9月21日正式開賣，還有70場寶可夢見面會及30週年大遊行，57款巨型卡牌與大型氣偶等主題裝置展出時間一次看。新光三越攜手台鐵打造「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」，9月25日起分別有「常態運行」以及「特別運行」，常態運行配合臺鐵車次運行，搭上火車，就有機會與寶可夢不期而遇；特別運行則是10月至12月於指定週六、週日規劃共6班限定班次，除有專屬紀念車票及乘車禮，還有寶可夢Hi-Bye見面會、列車尋寶GO數位集章等活動，並設置寶可夢移動快閃店，讓訓練家從候車、上車到旅途中，都能沉浸在寶可夢世界。特別運行時間：10月3日、10月18日、10月31日、11月14日、11月29日、12月5日桃園（上午 11: 05 抵達，上午 11: 20 發車）台中（下午13: 23 抵達，下午 13:38 發車）嘉義（下午 14:58 抵達，下午 15:12 發車）台南（下午 15:59 抵達，下午 16:14 發車）票價：813元至1378元（起訖站不同，票價有所差異）9月17日10:00至9月18日23:59 新光三越金卡會員優先購(限量)9月19日10:00至 9月20日23:59 台新銀行卡友優先購(限量)9/21(一)10:00 起 新光三越 APP 正式開賣(限量)新光三越全台舉辦超過70場寶可夢見面會，除了有皮卡丘、伊布、快龍，更迎來波加曼、卡比獸、木木梟、可達鴨、耿鬼、皮皮、謎擬Q共7大寶可夢，週年慶期間將輪番現身北中南分店。各分店的「寶可夢見面會」詳細每日時段，將於10月1日由官方於各分店官網、APP 及店內海報公告。其中10月10日、10月11日在台北信義區香堤廣場登場，由The Pokémon Company與台北市推出的「寶可夢30週年大遊行 PokéXciting！」，白天由寶可夢遊行熱力開場，晚間DJ秀接棒出擊，現場更有眾多互動體驗與大型打卡裝置，邀請訓練家一起從白天玩到黑夜。10月1日起搶先於首波週年慶店別，台北南西店、台中中港店、台南小北門、高雄三多店登場（後續活動店別，依各店公告為準），快閃據點「MEZASTAR STATION」，在快閃店遊玩機台，即可獲得印有新光三越週年慶的寶可夢30週年紀念LOGO的特別MEZASTAR卡匣－夢幻（限量）。新光三越集結57款寶可夢卡牌，包含：30張皮卡丘與27張最初的夥伴卡，皆是「30th CELEBRATION」裡的紀念卡牌，將陸續現身台北信義新天地A8、台北站前店、Diamond Towers（台北忠孝店）、台北天母店、台中中港店、台南新天地、台南小北門、高雄三多店、高雄左營店，共9家分店。台中中港店：10/1~10/19 展出30張皮卡丘卡台南小北門：10/1~10/25 展出12張皮卡丘卡高雄三多店：10/1~10/25 30張皮卡丘+27張「最初的夥伴」卡