喜愛射擊遊戲的玩家不要錯過！原價117元的復古第一人稱射擊遊戲《Deadshot》，9月24日凌晨1點前，在Steam平台提供限時免費活動，玩家只要在優惠時間前，登入Steam帳號領取遊戲，就能把《Deadshot》永久保存到遊戲庫中。另外，科幻即時戰略遊戲《Space Menace》也在9月23日前有限時免費活動。
懷舊風格射擊遊戲 揭開末日災難真相
《Deadshot》是一款主打復古懷舊風格的第一人稱射擊遊戲（FPS），由獨立遊戲開發者v0lt製作，靈感源自《戰慄時空（Half-Life）》、《毀滅戰士（Doom）》、《雷神之錘（Quake）》等經典射擊大作。
故事講述玩家醒來後發現自己是一名身處變異末日中的陸軍士兵。為了揭開這場末日災難背後的真相，玩家必須拿起武器，一邊轟飛變種怪物的頭顱，一邊在危機四伏的關卡中尋找事件原因。遊戲中共有3大章節、18個關卡的單人戰役，玩家可使用7種武器和5種配件闖關。
科幻即時戰略遊戲 每個決定左右結局
另外，由Only4Gamers發行的科幻即時戰略遊戲《Space Menace》也在9月23日下午6點前，於Steam開放限時免費，玩家們只要登入Steam帳號，就能把遊戲加入遊戲庫中。
在《Space Menace》遊戲中，玩家將指揮星際艦隊，與不同派系周旋並規劃攻防策略，遊戲提供多條發展路線，玩家的每個決定都將左右銀河系的命運。
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《Deadshot》是一款主打復古懷舊風格的第一人稱射擊遊戲（FPS），由獨立遊戲開發者v0lt製作，靈感源自《戰慄時空（Half-Life）》、《毀滅戰士（Doom）》、《雷神之錘（Quake）》等經典射擊大作。
故事講述玩家醒來後發現自己是一名身處變異末日中的陸軍士兵。為了揭開這場末日災難背後的真相，玩家必須拿起武器，一邊轟飛變種怪物的頭顱，一邊在危機四伏的關卡中尋找事件原因。遊戲中共有3大章節、18個關卡的單人戰役，玩家可使用7種武器和5種配件闖關。
另外，由Only4Gamers發行的科幻即時戰略遊戲《Space Menace》也在9月23日下午6點前，於Steam開放限時免費，玩家們只要登入Steam帳號，就能把遊戲加入遊戲庫中。
在《Space Menace》遊戲中，玩家將指揮星際艦隊，與不同派系周旋並規劃攻防策略，遊戲提供多條發展路線，玩家的每個決定都將左右銀河系的命運。