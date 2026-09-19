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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（19）日回到亞太主場，舉辦43歲老將「鏞不止步陳鏞基引退系列賽」，陳鏞基首戰扛先發第5棒、指定打擊，預計明（20）日會下場守備。獅隊總教練林岳平指出，陳鏞基這2場引退賽結束後仍會是戰力，「只要他身體允許。我都希望他能參與到球賽最後一刻。」餅總直言，雖然陳鏞基體力下滑、恢復能力不如以往，但在場上、隊內，都對球隊有很大的幫助。陳鏞基此役扛先發第5棒、指定打擊，獅隊總教練林岳平指出，前役打完就連夜趕車回台南，因此先讓陳鏞基打DH，「主要還是明天（引退儀式），所以明天再讓他下場守備。」陳鏞基這2天能否打滿全場？餅總坦言要看陳鏞基個人狀態，「我們近幾場已經刻意讓他充分準備這2場，如果他身體允許，當然是希望他打滿，但比賽中，後段有需要他上壘、搶分，還是要做對戰況貢獻的方式。」雖然明日是陳鏞基職業生涯的引退儀式，但後續仍會出賽到球季末，餅總解釋，「其實我帶兵那麼久，有很多選手在這期間退役。我都希望他們可以參與到球賽的最後一刻，讓他完整的賽季結束。」餅總指出，這些計畫，很早就跟選手討論過，「就讓他完整結束，在看後續球團如何安排。」餅總強調，只要陳鏞基身體允許，就會一直在獅隊的出賽名單中，「我認為他在球隊打那麼多年，也許他現在的體力下滑，或是恢復能力不如年輕的時候，但在場中或隊內，都有助於我們球隊某種程度上的幫助。」截至今日賽前，陳鏞基本季出賽40場，敲出27安、12打點，打擊率2成87。生涯累積出賽1364場，敲出1351安、136轟、747分打點，打擊率3成03。