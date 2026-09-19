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YTR多米多羅宣布跟女友芝芝已經分手，但因為女方曾在社群中轉發「男方情感不忠」相關貼文，導致多米多羅遭到大炎上，今（19）日稍早，他直接在YouTube直播中對峙前女友，表示自己會想分手的原因是，芝芝常常沒事找架吵，還偷看自己手機，為此女方表示，因為多米面對名人追蹤時，都是愛理不睬，不過當「台灣AV女優」追蹤他時，他卻直接follow回去，讓芝芝感到沒有安全感。多米多羅在直播中講到想分手的原因，是芝芝時常為了沒邏輯的事情跟自己吵架，甚至會偷看自己的手機，為此芝芝表示，那只是兩個人對感情的邊界感不一樣，「你覺得這是小事，可是我就是在意啊！」接著芝芝提到兩人交往前期，多米多羅會背著自己聯繫前女友，這讓她有了被出軌的感覺，不過在兩人好好說開之後，芝芝還是選擇繼續跟多米多羅在一起，只不過這就成了心裡的一根刺。談到沒有邊界感，芝芝表示多米多羅現在紅了，會有許多名人跑來追蹤他，甚至是傳私訊給他，為此他都不為所動，不過卻轉身追蹤「台灣的AV女優」，這都讓芝芝感到非常不舒服，不過多米多羅則回應：「我愛追蹤誰就追蹤誰。」面對上述行為會讓芝芝感到沒有安全感一事，多米多羅則是理直氣壯回應，「安全感不是我給妳，是妳自己要給自己的。」一連串的PUA狀態下，雖然芝芝說服自己「要給自己安全感」，不過還是禁不起想看男朋友手機的心，因此看了多米手機4次。至於「台灣的AV女優」究竟是誰？芝芝雖然沒有在直播中說明身分，不過翻遍多米IG追蹤名單，網友猜測是在前陣子Joeman牛肉麵事件中，被蕭伊指控私約晚餐的同一位T性女優，但截稿前芝芝並未出面證實。