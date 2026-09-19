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YouTuber多米多羅與芝芝分手風波持續延燒，多米多羅今（19）日開YouTube直播回應爭議，芝芝也透過Call in加入對質，直播一度吸引超過2.3萬人同時觀看。雙方針對分手時間、前女友、私約女粉及好友發文等問題各執一詞，有網友事後整理直播重點，直指男方說法出現多處矛盾，再度掀起討論。多米多羅認為，芝芝的朋友未先與他溝通便公開發文，導致自己遭到網友圍剿，是相當不尊重的「爆破」行為。芝芝則表示，她一直希望能好好談，也曾阻止朋友發文，但男方先前的回應及態度，讓她感受不到溝通意願。對話過程中，多米多羅一方面質疑芝芝為何不先找他談，另一方面又表示「都已經分手了，有什麼好談」，被網友認為前後說法矛盾。有網友指出，當多米多羅無法立即回應芝芝的說法時，便轉而念出聊天室留言，包括「芝芝想要復合」等內容。芝芝聽聞後立即否認，強調自己參與直播是希望釐清爭議，並非要求復合。多米多羅隨後露出笑容，也讓部分觀眾感到不滿，留言質疑他的態度。他則解釋自己只是尷尬、苦笑，不知道當下還能做出什麼反應。多米多羅表示，兩人早在6月就曾談過分手，關係一直存在問題，因此後來提出分手並不突然。芝芝則反駁，兩人當時隔天便已和好，7月還一起到大阪旅遊，不能把那次爭吵當成正式分手。芝芝稱，兩人之後曾約定9月20日見面再談，因此她認為當時關係尚未正式結束；多米多羅則認定自己已經說出分手，後續聯絡其他人屬於分手後的個人行為。芝芝在直播中指稱，兩人剛交往時，多米多羅仍與前女友聯絡；後來雙方尚未正式談清楚時，他又重新聯繫前女友，並與女粉相約拍攝影片。她因此認為相關行為不尊重感情，甚至構成她認知中的「不忠」。多米多羅則否認出軌，主張自己當時已認定雙方分手，並認為芝芝查看他的手機同樣侵犯隱私。針對前女友及女粉爭議，雙方始終未能取得共識。直播結束後，有網友整理整起風波，認為多米多羅將輿論焦點放在「芝芝朋友發文害他被罵」，卻沒有完整回應前女友及女粉爭議，形容他是在「倒因為果」。也有觀眾認為，芝芝既然已表示不求復合，雙方應停止隔空交鋒，讓感情爭議就此落幕。回顧整起事件，多米多羅遭粉絲巧遇與一名女子同行，照片曝光後網友一度誤以為女方是芝芝，但芝芝隨即否認。多米多羅之後發文表示，兩人早在8月便已協議分手；不過，芝芝接連轉發多篇關於「感情不忠」及「遠離爛人」的貼文，她的好友「有花果」也發文指控，多米多羅疑似在雙方尚未正式談清楚前，便重新聯絡前女友、私訊不同女粉並相約拍片，遭芝芝認為多米多羅就是出軌。