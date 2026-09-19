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九合一大選倒數70天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（19）下午選在高雄人口最多的鳳山區舉辦首場大造勢，展現重返執政強烈企圖心，下午4時，現場宣布超過2萬人。日前宣布「撩落去」當柯志恩競總主委的立法院前院長王金平說，高雄金光閃閃的外表，但內部鐵管生鏽，他要提醒下一任市長，不能只做亮麗的表面工程，更要聽聽人民的心聲，他要高雄鄉親撩落去，讓柯志恩做高雄市長。柯志恩今日的「大風起，柯志恩高雄勝利大會」下午3時30分登場，請來前立法院長、柯志恩競總主委開場致詞，隨後市議員參選人陸續出場，同請來台語歌手向蕙玲、施文彬助陣表演，於下午4時45分時，柯志恩將在蔣萬安、李四川陪同下大進場，隨後李、蔣先後助講，最後由柯志恩「真情告白」，活動預計在5時30分結束。造勢結束後，柯志恩連忙在下午6時30分在蔣萬安陪同下去六合夜市掃街。率先登台的競總主委王金平致詞時說，他自己也問自己，為何80多歲會再度風塵，他要呼喚大家為高雄、台灣，大家一起「撩落去」，支持柯志恩當市長，打一場有格調，贏一場有尊嚴的選舉。王金平說，他要報答養他育他的高雄恩，這就是他撩落去最大的力量，高雄幾十年來，高雄真的變漂亮了，但高雄金光閃閃的外表後，大多數青年仍要北漂找工作，科技產業來了，但房價也高漲，有些地方下大雨就會淹水、有些馬路千坑萬洞，有些長輩看個病，坐個車，仍然不方便，怎麼辦？王金平說，他不是為了選舉提出批評，而是提醒下一個的市長，不能只做亮麗的表面工程，更要聽聽人民的心聲，解決人民的需要，都照顧到大家。高雄才會從外表金光閃閃，內部鐵管生鏽，變為裡裡外外，都是光鮮亮麗的高雄。王金平說，社會越來越對立，他希望和柯志恩一起，並和另一個候選人一起，樹立一場君子之爭的選舉典範，而不是為當選不擇手段的割喉戰。比誰的政見可行，誰的願景更能滿足市民的期待，他們不靠撕裂台灣換取勝利。