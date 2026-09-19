結果開幕前1小時，身穿藍色西裝的李洋，被拍到現身於觀眾席一般觀眾區域，不時低頭滑手機，是否會如期與中華台北代表團一起出席開幕式，目前仍是變數。

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李洋入村儀式被阻擋 最終仍堅持出席

證實今晚預計將會全程出席，並喊話將全力捍衛我國尊嚴，「維護代表團基本權益，爭取對等與尊嚴」。

李洋被拍到坐在觀眾席 早上才承諾預計會出席

李洋被拍到現身於觀眾席，身旁坐著貼身戰友、機要秘書卓君澤，他身穿招牌深藍色西裝，不時與卓交換意見、時而滑手機等待典禮開始，目前能否隨中華隊代表團一起出席開幕式出場，仍為變數。

▲李洋被拍到現身於觀眾席，身旁坐著貼身戰友、機要秘書卓君澤，他身穿招牌深藍色西裝，不時與卓交換意見。（圖／記者朱永強攝）

▲亞運開幕式預計於台灣時間17點舉行，典禮開始前1小時，運動部部長李洋，被拍到現身於觀眾席。（圖／記者朱永強攝）

第20屆名古屋亞運開幕式今（19）日於Paloma Mizuho Stadium瑞穗體育場舉行，昨日被亞奧會阻擋入村儀式的運動部部長李洋，今早出席中繼站媒體日時，親口證實將會全力爭取出席開幕式。李洋昨日出席入村儀式，卻遭到亞奧會阻擋，使得儀式被迫中斷長達90分鐘，最終經過雙方協調，最終確認出席，並強調出席一切合乎法規，會捍衛出席權益。今日上午李洋出席中繼站媒體日，受訪時被問到是否會出席晚上的開幕式，他正面回應，開幕式預計於台灣時間17點舉行，典禮開始前1小時的16點左右，中華隊代表團開幕式確認排在第36個國家進場，將在掌旗官張煥宜、黃筱雯領軍下進場，按照英文字母「T」順序，位在敘利亞後，塔吉克之前入場，本屆中華隊派出多達482名選手，陸續投入各項賽事，力拚在本屆亞運締造佳績。