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▲沈伯洋今天南下合體賴瑞隆。（圖／記者陳韻年攝，2026.09.19）

▲沈伯洋今天南下合體賴瑞隆，一起滑SUP。（圖／記者陳韻年攝，2026.09.19）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（19）日合體同黨高雄市長參選人賴瑞隆一同走讀，吸引大批支持者到場力挺。賴瑞隆向台北市長蔣萬安、國民黨高雄市長參選人柯志恩呼籲，兩人正在進行大造勢，盼能走出同溫層、近距離面對市民，「既然這麼關心高雄，就來一場真正的辯論」；沈伯洋附和說，歡迎蔣市長接受雙城辯論，針對兩個城市市政討論。因恰好碰上高雄奶茶節，賴瑞隆首先特別送上珍珠奶茶與沈伯洋分享。他表示，雖然沈伯洋說南部食物很甜，高雄人很有意見，但等等體驗SUP以及驛站，所以還是準備了珍奶，「先讓你嚐嚐甜頭」；他說，今天從英雄路出發，因為過去國軍弟兄當兵抽到金馬獎從這裡前往離島第一線，承擔保家衛國的責任，向國軍英雄致敬，如今，光榮碼頭與亞洲新灣區，見證高雄從承擔走向光榮，「這條路不長，但高雄走了很久，每位努力打拚的市民，都是無名英雄」。沈伯洋喝了一口飲料直呼，「奶茶也太甜了！」他說，今天來這邊，就是互相加油打氣，大家都知道，現在台北說要成立「AI城」，但是高雄其實也已經在做，兩邊要如何互相競爭，又要如何彼此分工合作，這是非常重要的事。沈伯洋提到，基隆河、淡水河兩河流域的改善，看起來有很多需要向愛河及整個亞洲新灣區參考的地方，今天真的很高興能夠來到這邊，也見到很多高雄的鄉親，「拜託大家，投賴瑞隆一票！」若有台北的朋友，拜託打電話給他們，請11月28日也來投沈伯洋一票。賴瑞隆呼籲，現在蔣萬安、柯志恩正在進行大造勢，呼籲兩位走出同溫層、近距離面對市民，也一起回歸市政本身。他說，既然這麼關心高雄，就來一場真正的辯論，「用雙城辯論讓我們把對城市的願景一次講清楚，接受公開檢驗，最後交給市民判斷」。沈伯洋也說，非常認同瑞隆提出的「雙城辯論」，他已多次提出辯論邀請，台北高雄有很多市政議題值得交流，既然蔣市長最近這麼關心高雄，甚至特別南下輔選，那就請走出同溫層、回歸市政，「歡迎柯志恩，蔣萬安除了前望六合夜市，也能前往前鎮漁港看看高雄的建設發展，也歡迎蔣市長接受雙城辯論，針對兩個城市市政討論」。