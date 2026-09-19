2026百貨週年慶陸續開跑，各大百貨檔期接力登場，從台北、桃竹苗、台中一路到台南、高雄、宜花東，均有不同優惠活動。包括新光三越、SOGO、遠東百貨、漢神、微風等百貨，週年慶時間陸續公布，《NOWNEWS今日新聞》整理全台百貨週年慶檔期與線上DM，帶你一次掌握各家開跑時間，提前規劃搶優惠。
【雙北地區】
「信義區」
📍台北101購物中心：9/3～10/11線上DM
📍BELLAVITA寶麗廣場：9/10～9/21線上DM
📍新光三越-台北信義新天地A4、A8、A11：10/15~11/8 線上DM
📍微風松高：週年慶資訊未公布
📍微風信義：週年慶資訊未公布
📍微風南山：週年慶資訊未公布
📍統一時代百貨台北店 ：10/8~10/26線上DM
📍遠東百貨-信義A13：10/15~11/15 線上DM
「大安區」
📍遠東Garden City：12/16~12/31 線上DM
📍遠東SOGO百貨忠孝店：11/5~11/16 線上DM
📍遠東SOGO百貨復興店：11/5~11/16 線上DM
📍新光三越 DIAMOND TOWERS：11/5~11/22 線上DM
「松山區」
📍微風南京：9/17~10/4線上DM
📍微風廣場：9/17~10/4線上DM
「中山區」
📍新光三越-台北南西店：10/1~10/18 線上DM
📍誠品生活南西：10/9~10/31 線上DM
📍美麗華百樂園：未公佈 線上DM
📍NOKE忠泰樂生活：10/9～11/10線上DM
「中正區」
📍新光三越-台北站前店：11/26~12/13線上DM
「士林區」
📍大葉高島屋：10/8~10/27 線上DM
📍遠東SOGO 天母店：11/27-12/08 線上DM
📍新光三越天母店：10/22~11/15 線上DM
「南港區」
📍Global Mall-南港車站：10/2~10/29 線上DM
📍Mitsui Shopping Park LaLaport 南港：10/15~11/8 線上DM
【新北市】
📍誠品生活新店（裕隆城）：9/24~11/2 線上DM
📍誠品生活西門、誠品生活武昌、誠品生活板橋、誠品生活新板：10/1~10/30 線上DM
📍Global Mall-新北中和：10/2~10/29 線上DM
📍Global Mall-板橋車站：10/2~10/29 線上DM
📍Global Mall-林口A9：10/2~10/29 線上DM
📍Mega City板橋大遠百：10/16～11/16 線上DM
📍比漾廣場：10/15~11/08 線上DM
📍宏匯廣場：10/22~11/15 線上DM
【桃竹苗地區】
📍台茂購物中心：9/25~10/20 線上DM
📍新光三越-桃園站前店：10/1~10/25 線上DM
📍Global Mall-桃園A8：尚未公布線上DM
📍Global Mall-桃園A19：尚未公布線上DM
📍桃園遠東百貨：10/24～11/27線上DM
📍新竹大遠百：10/15~11/15線上DM
📍遠百竹北：11/12~12/6 線上DM
📍中壢SOGO百貨：9/11～9/28線上DM
📍Big City遠東巨城購物中心：12/3~12/14 線上DM
【台中】
📍台中SOGO廣三店：9/17~11/11線上DM
📍Top City 台中大遠百：9/17~10/18線上DM
📍中友百貨：9/17~10/28 線上DM
📍豐原太平洋百貨：9/24~10/18 線上DM
📍新光三越-台中中港店：10/1~10/25線上DM
📍Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：10/23~11/22 線上DM
📍MITSUI OUTLET PARK台中港三井：10/30~11/22 線上DM
📍漢神洲際購物廣場：10/22~11/17 線上DM
【台南】
📍新光三越-台南中山店：尚未公布 線上DM
📍新光三越-台南小北門店：10/1~10/25 線上DM
📍新光三越-台南西門新天地：尚未公布 線上DM
📍南紡夢時代購物中心：10/22~11/18 線上DM
📍台南遠東百貨成功店：10/29~11/29 線上DM
📍MITSUI OUTLET PARK 台南：10/2~10/26 線上DM
【嘉義】
📍新光三越-嘉義垂楊店：10/1~10/25線上DM
📍遠東百貨嘉義店：10/30~11/30 線上DM
【高雄】
📍統一時代百貨高雄店 ：9/25-10/19 線上DM
📍漢神巨蛋購物廣場：10/19~11/10 線上DM
📍高雄漢神百貨：11/19~12/20 線上DM
📍高雄大遠百：10/29~11/29線上DM
📍Global Mall-新左營車站：尚未公布線上DM
📍高雄SOGO百貨：10/31~11/15線上DM
📍新光三越-高雄左營店：11/5~11/29線上DM
📍新光三越-高雄三多店：10/1~10/25線上DM
📍義大世界購物廣場：11/27-12/27 線上DM
【屏東】
📍Global Mall-屏東市：10/9~10/22 線上DM
📍屏東太平洋百貨：10/8-11/2 線上DM
【宜花東】
📍遠東百貨花蓮店：10/22~11/22 線上DM
📍宜蘭新月廣場：10/29~11/8 線上DM
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「信義區」
📍台北101購物中心：9/3～10/11線上DM
📍BELLAVITA寶麗廣場：9/10～9/21線上DM
📍新光三越-台北信義新天地A4、A8、A11：10/15~11/8 線上DM
📍微風松高：週年慶資訊未公布
📍微風信義：週年慶資訊未公布
📍微風南山：週年慶資訊未公布
📍統一時代百貨台北店 ：10/8~10/26線上DM
📍遠東百貨-信義A13：10/15~11/15 線上DM
「大安區」
📍遠東Garden City：12/16~12/31 線上DM
📍遠東SOGO百貨忠孝店：11/5~11/16 線上DM
📍遠東SOGO百貨復興店：11/5~11/16 線上DM
📍新光三越 DIAMOND TOWERS：11/5~11/22 線上DM
「松山區」
📍微風南京：9/17~10/4線上DM
📍微風廣場：9/17~10/4線上DM
「中山區」
📍新光三越-台北南西店：10/1~10/18 線上DM
📍誠品生活南西：10/9~10/31 線上DM
📍美麗華百樂園：未公佈 線上DM
📍NOKE忠泰樂生活：10/9～11/10線上DM
「中正區」
📍新光三越-台北站前店：11/26~12/13線上DM
「士林區」
📍大葉高島屋：10/8~10/27 線上DM
📍遠東SOGO 天母店：11/27-12/08 線上DM
📍新光三越天母店：10/22~11/15 線上DM
「南港區」
📍Global Mall-南港車站：10/2~10/29 線上DM
📍Mitsui Shopping Park LaLaport 南港：10/15~11/8 線上DM
📍誠品生活新店（裕隆城）：9/24~11/2 線上DM
📍誠品生活西門、誠品生活武昌、誠品生活板橋、誠品生活新板：10/1~10/30 線上DM
📍Global Mall-新北中和：10/2~10/29 線上DM
📍Global Mall-板橋車站：10/2~10/29 線上DM
📍Global Mall-林口A9：10/2~10/29 線上DM
📍Mega City板橋大遠百：10/16～11/16 線上DM
📍比漾廣場：10/15~11/08 線上DM
📍宏匯廣場：10/22~11/15 線上DM
【桃竹苗地區】
📍台茂購物中心：9/25~10/20 線上DM
📍新光三越-桃園站前店：10/1~10/25 線上DM
📍Global Mall-桃園A8：尚未公布線上DM
📍Global Mall-桃園A19：尚未公布線上DM
📍桃園遠東百貨：10/24～11/27線上DM
📍新竹大遠百：10/15~11/15線上DM
📍遠百竹北：11/12~12/6 線上DM
📍中壢SOGO百貨：9/11～9/28線上DM
📍Big City遠東巨城購物中心：12/3~12/14 線上DM
📍台中SOGO廣三店：9/17~11/11線上DM
📍Top City 台中大遠百：9/17~10/18線上DM
📍中友百貨：9/17~10/28 線上DM
📍豐原太平洋百貨：9/24~10/18 線上DM
📍新光三越-台中中港店：10/1~10/25線上DM
📍Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：10/23~11/22 線上DM
📍MITSUI OUTLET PARK台中港三井：10/30~11/22 線上DM
📍漢神洲際購物廣場：10/22~11/17 線上DM
【台南】
📍新光三越-台南中山店：尚未公布 線上DM
📍新光三越-台南小北門店：10/1~10/25 線上DM
📍新光三越-台南西門新天地：尚未公布 線上DM
📍南紡夢時代購物中心：10/22~11/18 線上DM
📍台南遠東百貨成功店：10/29~11/29 線上DM
📍MITSUI OUTLET PARK 台南：10/2~10/26 線上DM
【嘉義】
📍新光三越-嘉義垂楊店：10/1~10/25線上DM
📍遠東百貨嘉義店：10/30~11/30 線上DM
【高雄】
📍統一時代百貨高雄店 ：9/25-10/19 線上DM
📍漢神巨蛋購物廣場：10/19~11/10 線上DM
📍高雄漢神百貨：11/19~12/20 線上DM
📍高雄大遠百：10/29~11/29線上DM
📍Global Mall-新左營車站：尚未公布線上DM
📍高雄SOGO百貨：10/31~11/15線上DM
📍新光三越-高雄左營店：11/5~11/29線上DM
📍新光三越-高雄三多店：10/1~10/25線上DM
📍義大世界購物廣場：11/27-12/27 線上DM
【屏東】
📍Global Mall-屏東市：10/9~10/22 線上DM
📍屏東太平洋百貨：10/8-11/2 線上DM
【宜花東】
📍遠東百貨花蓮店：10/22~11/22 線上DM
📍宜蘭新月廣場：10/29~11/8 線上DM