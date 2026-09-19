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韓國釜山「北港親水公園」水道，連續兩天驚現鯊魚蹤跡。由於該水域緊鄰民眾散步與休閒區域，地方當局已緊急發布安全警報，呼籲鄰近居民與遊客提高警覺、注意安全。根據《韓聯社》報導，釜山市政府表示，當地時間今（19）日下午1時5分左右，再度接獲民眾報案，稱北港親水公園內的水道發現有鯊魚蹤跡。釜山市政府隨即向周邊區域發送安全預警簡訊，提醒民眾行經親水公園散步路段時務必注意安全。在此之前，18日上午8時57分左右，該水道首次發現一條體長達3～4公尺的鯊魚。專家初步推測，兩次目擊的鯊魚均為真鯊科的短尾真鯊（Carcharhinus brachyurus）。目前尚無法確定19日出沒的與18日的是同一條，還是另有其他鯊魚闖入。短尾真鯊廣泛分佈於太平洋、大西洋及印度洋等亞熱帶海域，韓國沿海亦有其蹤影。由於該物種具備潛在攻擊性，被歸類為對人類有安全威脅的魚類。韓國水產科學院分析認為，近期韓國近海海水溫度上升，導致短尾真鯊在沿海出沒的報告增多，該鯊魚極可能是為了追逐獵物，才一路追尋食物源誤闖入北港水道。海警部門昨日接獲目擊報告時，曾出動船隻與相關設備，試圖將鯊魚引導回外海。然而，水產科學院警告，強行驅離恐激怒鯊魚並引發攻擊行為，搜救單位遂暫停驅趕，目前改以監控為主，密切觀察並引導其自行游回大海。