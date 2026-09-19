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談在野大聯盟 柯文哲：沒有一定標準答案

竹北藍白合破局 柯文哲點出「沒白紙黑字」問題

回顧2024藍白合 柯文哲：破局不奇怪

竹北市長選舉「藍白合」破局後，藍白兩黨未來合作模式備受關注。民眾黨創黨主席柯文哲今（19）日表示，「在野大聯盟」這個口號，他2014年參選台北市長時就已經拿出來用過，這只是一個概念；面對執政黨，在野黨要單獨獲勝，或聯合其他政黨合作，沒有一定的標準答案。他強調，「可以合作的時候就合作，需要競爭的時候還是要競爭」，必須對抗時也要對抗，但不要在可以合作時還選擇對抗。柯文哲今日赴中和出席民眾黨議員參選人陳怡君舉辦的「中和超拚杯戰鬥陀螺大賽」，會前接受媒體聯訪，被問到是否認同「在野大聯盟」的初衷及框架。柯文哲表示，一般來講有執政黨與在野黨，在野黨自然會思考如何贏得選舉，「其實在野大聯盟這個口號，我記得2014年我選台北市長的時候，就已經拿出來用過」。柯文哲指出，「在野大聯盟」只是一個概念，面對執政黨時，在野黨究竟要單獨獲勝，還是聯合其他政黨合作獲勝，沒有一定的標準答案。他認為，「分工合作、聯合政府、共融社會」，是比較文明的社會才能做到的事情。談到藍白未來合作，柯文哲表示，「可以合作的時候就合作，需要競爭的時候還是要競爭」，必須對抗的時候也還是要對抗，但不要在可以合作的時候也要對抗，現在的重點是建立分工合作的文化，並進一步制度化。柯文哲並以日本政黨合作為例指出，自民黨過去與公明黨合作，後來選擇與維新會合作，雙方可以在短時間內簽署政黨協議書，這些都是台灣社會未來可以研究、學習的地方。至於此次竹北市長選舉藍白整合破局，柯文哲直言，他認為問題就在於雙方沒有簽下「白紙黑字」，很容易導致後續各說各話，「所以這就是問題」，下一次如果要合作，就應該再往前進一步，思考如何建立更明確的合作方式。柯文哲表示，面對執政黨，在野黨究竟要單獨獲勝，還是聯合其他政黨合作，並沒有固定答案；每次遇到問題，重點都是能否改進，讓整個合作制度愈來愈完善。對於妻子陳佩琪近日再度談及2024總統大選藍白整合過程，柯文哲則表示，相關事情已經講很多，現在回想起來，當時藍白合破局「不奇怪」。台灣過去沒有聯合政府的經驗，雙方在都沒有經驗的情況下要進行合作，本來就需要更多時間磨合。柯文哲指出，當時兩個政黨要合作，卻沒有簽署共同政見，包括兩岸關係、國際關係等基本定位，以及雙方共同與有爭議的部分，都應該事先談清楚。他認為，每一次失敗的重點都是反省與改進，「下一次就會比較進步」。柯文哲表示，2026年的藍白合作，除了竹北市、新竹縣之外，其他地方仍會按部就班進行，選舉結束後民眾黨也會撰寫檢討報告，了解下一次還有哪些地方需要進步。