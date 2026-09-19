主要原因就在於中央廣播電視總台是本屆亞運的「主轉播機構」，這是史上首次由非東道主國家媒體，獲得「主轉播機構權」，包含開幕式在內所有比賽主畫面，都是由央視提供。

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名古屋亞運由央視主播 寫下賽史首見紀錄

愛爾達（ELTA）的角色是什麼？

2026年名古屋亞運開幕式今（19）日於知名的Paloma Mizuho Stadium瑞穗體育場舉行，賽前2小時暖場活動，媒體席各區螢幕都播放中國央視CCTV畫面，綜合性大型賽事媒體席各區都會安排大螢幕，名古屋亞運也不例外，但過去全數為該國自家媒體獲得播映權，但由於名古屋組委會經費緊張、獲得中央力量不多，甚至首相高市早苗都沒出席，加上央視在杭州亞運、哈爾濱亞冬會證明製作能力與技術優勢，最終在公開招標中打敗各國競爭者，拿到本屆亞運主轉播權。「主轉播機構」負責在比賽現場架設攝影機、提供轉播車、收音與鏡頭調度，產出「國際公用訊號」，因此，你在現場攝影機、轉播車或工作人員身上看到的標示都是央視CCTV；全世界包含日本TBS、台灣ELTA或韓國SBS，看到的比賽乾淨畫面，初始源頭全部來自央視製作的訊號。愛爾達是台灣地區的「總代理持權轉播商（RHB）」，買訊號並加上在地化製作，愛爾達以及合作的華視、東森等團隊，向亞奧理事會代理商購買台灣地區的獨家轉播授權。因此明確分工方式，應該是央視在賽事現場捕捉畫面，並向全球傳送原始比賽訊號，等同於拍畫面給全亞洲看，也要負責全數轉播工作。愛爾達則是把這些畫面買回台灣，接收到這個原始訊號後，加上台灣觀眾習慣的中文主播解說、字卡包裝、體育講評與專屬採訪，並發送給台灣的收視戶觀看。