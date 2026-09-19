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九合一大選倒數70天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（19）下午選在高雄人口最多的鳳山區舉辦首場大造勢，展現重返執政強烈企圖心，柯志恩約莫傍晚4時45分和台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川大進場，距離舞台200公尺走了超過15分鐘，不少鄉親搶著握手拍照，現場也喊出超過3萬人。李四川助講時說，有人問他若沒被罷免，他想要做什麼？他說「治水」，一個好的政策要有好的人執行，這個人就是柯志恩，他要拜託大家，給國民黨的做做看好不好，讓他再次回到高雄，看到鄉親安居樂業，不會下雨就睡不著。李四川說他又回來了，過去他在這當副市長，跟大家一起打拚，每一條街、路都記得很清楚。但他要問大家，最近好嗎？如果沒有，換柯志恩來，以前我在高雄1年多，他有一個簡單的口號，「路平燈亮水溝通」，每個人都說這是里長在做的事，但他要說，所有市政沒有一件事情是小事，每一件事情都是百姓需要的事情。李四川說，路不平，騎車出去就有感覺，路燈沒亮，晚上回來就不安心，水溝不通，下雨就會淹水，今年正月他去演講，有高雄出身的台大學生說，能否問個尷尬的問題，他說他從沒有尷尬的問題，學生說，如果沒被罷免，要做什麼事情，「我只說兩個字，治水」，他的感動、感慨可能比別人都多，但一年多他在這裡應該沒給鄉親失望。李四川說，一個好的政策，一定要有好的人執行，這個人就是柯志恩。她口才比他好，學的是教育，這是一個國家最基本的基礎，不只路平、橋做好，把水溝做好，也要照顧所有百姓，把下一代教育做好。所以這個人就是柯志恩。李四川說，她上次選舉，輸了沒離開高雄，留在這邊打拚，所以他要拜託大家，他雖然只做一點點，給國民黨做一年看看好不好，給新任的做看看好不好，拜託大家，柯志恩提出所謂的夢想海港，世界雄心，這是願景，所以一定要讓她好好建設高雄，讓他再次回到高雄，看到鄉親安居樂業，不會下雨就睡不著。