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YouTuber多米多羅與芝芝分手風波持續延燒，雙方今（19）日在超過2.3萬人觀看的直播中公開對質，卻因多米多羅多次尷尬發笑、說法被質疑前後矛盾，讓輿論力挺芝芝。不少網友湧入社群狂酸：「蔡阿嘎安全下莊了」、「Joeman可以鬆一口氣」意外形成YouTuber爭議接力賽。多米多羅過去經常製作影片評論蔡阿嘎，從開箱、實測蔡阿嘎出版的日本旅遊書，到整理對方各種爭議，犀利吐槽風格替他帶來不少流量。當時甚至有網友形容他「10部影片大概有7部都在臭蔡阿嘎」，多米多羅也曾自嘲，雖然蔡阿嘎粉絲不喜歡自己，但仍要感謝對方提供流量。蔡阿嘎先前因將日本街頭畫家的似顏繪與AI生成圖比較，引發不尊重創作者的爭議。長居日本的多米多羅隨即拍片親自找到日本畫家，不僅向對方轉述整起風波，還暗酸：「我才沒有那麼不尊重，還要生一張勒。」畫家聽完後直呼「好討厭喔」，讓影片迅速掀起討論。此外多米多羅也曾在影片中頻繁消遣蔡阿嘎，還一度登上陶晶瑩節目談論網紅炎上現象，被形容蔡阿嘎是他的「貴人」。如今多米多羅自己因感情爭議成為網友圍剿對象，過去評論他人的影片也被重新翻出，而蔡阿嘎與Joeman皆先後捲入爭議，多米多羅過去也曾拍片評論相關事件。隨著他與芝芝的分手內幕連環爆，讓網友開玩笑表示蔡阿嘎、Joeman安全下莊。