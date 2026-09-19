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多米多羅分手風波持續延燒！2粉絲提油救火被罵爆

▲多米多羅（右）強調「我沒有出軌」，並開放粉絲Call in聽取意見，沒想到兩名粉絲的說法反被網友批評「提油救火」，Threads怒火再度升高。（圖／翻攝自Instagram @chloe_0917）

引爆Threads怒火！粉絲Call in反害慘多米多羅

YouTuber多米多羅日前證實與女友芝芝已於8月分手，相關爭議卻沒有因此落幕。芝芝好友「有花果」爆料，指多米多羅在芝芝大型手術出院僅2天時提出分手，交往期間也曾與女粉絲互動。多米多羅強調「我沒有出軌」，並開放粉絲Call in聽取意見，沒想到兩名粉絲的說法反被批評「提油救火」，讓Threads網友怒火再度升高，而多米多羅當下也尷尬喊：「你怎麼講一下就越聊越黑，看來我已經完蛋了。」稍早芝芝進入多米多羅在YouTube開設的直播，雙方對質分手的始末及細節，雖彼此對於感情界線與分手時間點各有說法，但最終兩人仍互相道歉。在與芝芝對質後，多米多羅表示，由於不少粉絲對事件感到不滿，因此決定開放網友Call in，希望聽取其他人的意見。不過直播過程中，兩名粉絲的發言不僅沒有讓風波降溫，反而被網友認為「提油救火」，讓原本的感情爭議再次升溫。第一名男粉絲一上線便替多米多羅說話，表示多米多羅其實早在芝芝接受手術前就已經想分手，只是當時擔心影響對方情緒，因此選擇等手術結束後再提出。至於手術後第2天雙方發生爭吵，男粉絲稱當時是芝芝先說出分手，多米多羅只是順著對方回應，「那怎麼算是你提的」，認為兩人只是對真正的分手時間點存在認知落差。男粉絲進一步提到，多米多羅與芝芝交往最後半年經常爭吵，長期累積的傷害與心結逐漸增加，才讓多米多羅最後幾乎每天都產生分手念頭。他認為，多米多羅是在冷靜期認定自己已經恢復單身後，才與前女友及女粉絲互動，且過程中並沒有踰矩，因此即使芝芝認為雙方當時仍是情侶，也不能直接視為出軌。男粉絲還向多米多羅確認，他與芝芝交往前期，前女友曾找多米多羅，當時芝芝也知情並同意，且雙方並沒有發生其他事情，因此困惑喊：「我就不知道你這段期間做錯什麼事情啊。」多米多羅聽完也表示認同，直呼：「對啊，我又沒有怎麼樣。」第二名女粉絲接通後，則直接對多米多羅說：「下次不要再跟女粉絲交往了，你又不是不知道，前面幾個都沒特別把東西拉上來，你這次剛剛好就變這樣。」多米多羅一聽，立即尷尬表示：「她不是我的女粉絲，你怎麼講一下就越聊越黑，我沒有要檢討被害人啦，怎麼兩個提油救火的，看來我已經完蛋了。」相關直播內容流出後，Threads討論迅速升溫。有網友截下Call in片段批評：「多米多羅直播那兩個call in的粉絲根本越描越黑超傻眼，尤其那個女的上來還說一句不要跟女粉絲交往，芝芝又不是女粉絲，爛透了，同為女人還要這樣偷臭滿可憐的。」其他網友也接連留言，「不可能這樣提油救火吧米家軍」、「一個男粉沒邏輯，一個女粉沒邏輯態度又輕佻」、「這段直播只有芝芝有資格出來說話，真的不知道後面那兩個粉絲在講什麼」、「這位粉絲超強，不是內鬼的話，那個價值觀真的厲害，然後多米認同他了，神了」、「原本以為開放粉絲call in是要讓他的粉絲噴他一波，讓他脫離舒適圈，誰知道直接拉一坨大的」。不少人點出問題，在於多米多羅在交往期間和異性毫無邊界感，還指責芝芝愛找架吵，說安全感是自己給自己的。另外，多米多羅也不應該在兩人都還沒談妥分手時，就和前女友聯絡，甚至期間還和芝芝藕斷絲連，造成雙方存在分手認知差異。最後關頭多米多羅也不願意和芝芝溝通，而是在爆料文出現後才痛罵芝芝。甚至男方在直播對質時頻頻偷笑、態度不佳，還提說生日餐是在兩人分手後吃的，芝芝卻沒有給錢，讓人痛批：「邊界感不足，還要女方檢討自己，最後再計較一頓飯，難看死了！」