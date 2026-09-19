我是廣告 請繼續往下閱讀

香港慈雲山一處社區兒童遊戲場引發熱議，有當地居民在臉書社團貼出照片，照片中可以看見遊樂場內一座攀爬設施，外觀極其奇特，由粗壯、表面凹凸不平的深褐色拱形柱體組成，本意似乎是模仿樹幹與樹皮紋理，但是其造型與配色卻讓人很難不聯想到排泄物，遭大批網友狠酸設計「太醜」、「眼睛受到極大衝擊」、「在致敬HYROX嗎」。根據《香港01》報導，這座掀起討論的娛樂設施位於慈雲山慈安苑附近的遊樂場，設施的主體結構由數根彎曲的深褐色柱體串連，中間附有扶手與圓環供兒童攀爬，但是外型看起來有些尷尬，讓網友在地方社團發文詢問，「這個設計概念到底是什麼？」許多網友直言該設施的形狀與顏色實在太像排泄物，紛紛留言開酸，「視覺衝擊力太強了」、「長得根本像一條屎，正在吃飯看了有點反胃」、「設計師腦子裡到底裝了什麼？」、「在致敬HYROX嗎？」除了外觀設計引發負評，不少網友也對其實用性與安全性提出質疑，困惑地表示「醜就算了，這到底要怎麼玩？」、「實際功能究竟是什麼？」目前當地政府相關單位並未針對網友的疑問作出回應。