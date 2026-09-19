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▲沈伯洋今天南下合體賴瑞隆，並一同滑SUP。（圖／記者陳韻年攝，2026.09.19）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（19）日下午赴高雄合體同黨高雄市長參選人賴瑞隆，除了一同走讀之外，也一起體驗SUP。對於是否能當全台母雞，帶起年底選舉？沈伯洋強調，所有民進黨候選人都是母雞，每一個人的實力都堅強，「我們每一個人都是母雞，每一個人都會帶著整個台灣往前進」。沈伯洋下午與賴瑞隆合體，並一起體驗SUP。沈伯洋受訪時說，這是他第一次滑，覺得非常的好玩，且水、天氣，都很舒服，他本來計劃想要偷偷撞賴瑞隆，結果他自顧不暇，但真的非常的好玩，希望有機會能夠再來。賴瑞隆說，高雄是海灣城市，這是他第二次玩SUP，很高興邀沈伯洋來玩，他本來想要偷揍沈、看會不會跌下去，不過第一次來，不能讓沈伯洋嚇到，下次再邀沈去高雄；他也說，沈伯洋第一次滑SUP，他打90分、很厲害。媒體詢問，兩人合體，被外界稱勝過以前「韓流」，沈伯洋說，他感受到高雄人的熱情，相信高雄人一直都這麼熱情，希望有機會再來，應該蠻多台北人在高雄，因此希望能來這邊，聽聽大家的意見，也希望大家能夠回到台北，台北跟高雄要互相競爭。賴瑞隆則說，今天沈伯洋來到高雄，把洋流帶到高雄，讓沈伯洋感受到高雄的熱情。他說，高雄本來就是非常熱情的城市，今天走英雄路很困難、寸步難行，大家非常熱情，也謝謝高雄人展現出最強的熱情，讓沈伯洋滿滿感動，沈伯洋明天還要去桃園，下星期要去台中，「請桃園人、台中人展現你的熱情，讓洋流在全台灣來散播」。媒體追問，許多年輕人第一次站出來，希望沈伯洋能當全台母雞帶起這次的選舉？沈伯洋說，所有民進黨候選人都是母雞，每一位實力都堅強、擅長城市發展的藍圖、願景，「我們每一個人都是母雞，每一個人都會帶著整個台灣往前進」。賴瑞隆提到，這次民進黨提出來的每一個縣市長人選都非常優秀，就像沈伯洋一樣，大家一開始不認識沈，認識沈之後就感受到；他說，每一個縣市首長都非常的優秀，民進黨這次推出來的人選都非常的優秀，「台北沈伯洋是洋流，高雄賴瑞隆是龍捲風，那其他的各縣市請大家一起去幫忙，讓我們年底贏得大選，謝謝各位」。