我是廣告 請繼續往下閱讀

清晨執勤遭機車猛撞 51歲清潔隊員送醫不治

侯友宜赴慰問家屬 責成環保局協助後續撫卹

新北市樹林區鎮前街今（19）日清晨發生重大車禍，一名51歲鄭姓女清潔隊員執行道路清掃勤務時，遭機車猛烈撞擊，送醫搶救仍宣告不治；經檢測，肇事騎士酒精濃度達0.15mg/L，警方依公共危險致人於死罪偵辦。對此，新北市長侯友宜稍早已前往慰問家屬，並嚴厲譴責酒駕等危害公眾行為。事故發生於今日上午6時30分許，鄭姓清潔隊員當時正在樹林區鎮前街277號前執行道路清掃勤務，不料突遭機車猛烈衝撞，送醫急救後仍宣告不治。據了解，肇事騎士在事故發生前就曾自摔，附近監視器更拍下騎士「躺著騎車」的畫面。警方事後檢測，騎士酒精濃度為0.15mg/L，全案依公共危險致人於死罪偵辦。新北市政府表示，樹林區清潔隊員今日上午於勤務中遭逢事故，警方已確認肇事者酒測值超標。侯友宜強調，嚴厲譴責酒駕等危害公眾行為。新北市政府副發言人羅婉庭表示，侯友宜稍早已前往慰問家屬，並責成環保局全力協助後續撫卹等相關事宜。