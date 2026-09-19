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曾出演BL劇《HIStory3：那一天》的36歲男星張瀚元，今（19）日無預警宣布結婚，對象是擁有「最美營養師」封號的方慈聲，他在社群曬出求婚照、結婚登記照，甜蜜地說：「從今天開始，我們多了一個新的身分——夫妻。」張瀚元在社群公開兩人交往過程，從第一次討論Podcast節目開始，到後來一起去峇里島、成為瑜伽老師等，原本以為只是工作夥伴，卻在一次次相處中產生感情，甚至還被身邊朋友說「你們真的很適合」，讓這段緣分在不知不覺中開花結果。事實上，張瀚元跟方慈聲過去就常常因為工作同框，還一起登上《最強的身體》、《女人我最大》等節目，從同事晉升為人生夥伴，戀情曝光後，許多網友也翻出兩人社群的戀愛軌跡，雖然沒有公開同框過，不過卻常常同時期出現在同地方，低調的過著幸福日子。張瀚元過去靠BL劇《HIStory3：那一天》累積許多人氣，之後也陸續演出《女兵日記》、《我們六個》等作品，同時跨界發展健身、瑜伽等運動相關工作，從BL劇男神正式變成人夫，也讓粉絲又驚又喜，紛紛送上祝福。