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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（19）日回到亞太主場，舉辦43歲老將「鏞不止步陳鏞基引退系列賽」，賽前陳鏞基好友胡金龍擔任開球嘉賓，並送上特製高爾夫球桿頭以及印有「GOAT」的金色山羊，作為陳鏞基引退禮物。胡金龍也勸陳鏞基現在反悔退休還來得及，更以過來人身份給出建議，「要忍住你的眼淚。」此外，今日現場湧入20113位球迷，獅隊主場人數也正式突破60萬，寫下隊史新紀錄。獅隊今日在亞太主場舉辦「鏞不止步陳鏞基引退系列賽」，「金鏞連線」再度合體，去年剛引退的胡金龍說，「今年可以陪鏞基棒球生涯走到最後，自己也非常光榮。像他打到這年紀還可以維持好成績，真的非常難得。」他笑說，「你現在後悔還來得及喔。」陳鏞基則笑回，「來不及了！」身為引退過來人，胡金龍也給陳鏞基建議，「要忍住你的眼淚。」胡金龍也親自送上引退禮物，是以陳鏞基引退元素打造的限量高爾夫球桿頭，「我透過很多關係，這真的不好做，全台應該只有5顆，我自己有4顆，這1顆送給你。」此外，胡金龍還送上一隻印有「GOAT」的金山羊，「這是我們從美國帶回來的，雖然不是純金，但我覺得很適合你。」陳鏞基明日將迎接引退儀式，亦是首位在亞太球場引退的中職選手，他向球迷喊話，「大家有空也去台南球場走一走，那邊有很多回憶。這邊是新的球場，希望你們能好好享受。」隨後胡金龍擔任此役開球投手，陳鏞基則是擔任開球捕手，雙方在合影時，還擺出「愛的3連拍」，最後兩人相擁，獲得全場球迷掌聲。此役現場湧入20113人，獅隊本季主場人數也正式突破60萬大關，寫下隊史新紀錄，也是本季第4支達成主場60萬人次的球隊。獅隊明（20）日持續在亞太球場交手悍將，賽後將舉辦陳鏞基引退儀式。2026年：614,2802025年：488,9062024年：381,6492023年：291,4772022年：237,548