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▲中鋼碳素化學公司舉辦淨灘活動。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼碳素化學公司總經理曾文良(左1)參與淨灘活動，以為守護海洋盡一份心力。(圖／中鋼碳素化學公司提供)

▲中鋼碳素化學公司總經理曾文良致詞。(圖／中鋼碳素化學公司提供)

中鋼碳素化學公司於今(19)日，在屏東縣枋寮鄉枋寮漁港南側沙灘，舉辦淨灘活動，期用愛環抱海洋，守護海岸環境，共同為保護我們的海洋環境貢獻一份心力。中鋼碳素化學公司枋寮漁港南側沙灘淨灘活動，是由該公司總經理曾文良主持，有該公司副總經理陳宜宏、廠長李政和、陳永川、處長郭麗莉、副廠長洪文達、吳進賜、副處長蔡忠廷等人，率員工及眷屬與會，也讓他們更深刻瞭解海洋污染及塑料垃圾的危害，以確保海洋環境的永續發展。中鋼碳素化學公司總經理曾文良表示，該公司有鑑於垃圾被丟棄到海洋中，不僅對海洋生物造成威脅，也污染海洋環境，乃舉辦此一淨灘活動，員工及眷屬到達指定地點，即進行清除海灘及海堤邊的寶特瓶、菸蒂、廢輪胎、保麗龍、塑膠碎片等海漂垃圾。曾文良指出，中鋼碳素化學公司期待藉由舉辦淨灘活動，將海岸線沙灘清理乾淨外，也盼能喚起全民重視海岸環境，並主動參與清理工作，一同響應淨灘作環保，不分你、我、他，用行動愛護海洋，維護海岸，重視海洋生態保育，把海洋永續經營的觀念傳遞給每個人，為地球永續經營盡一份心力。曾文良並指出，海洋是地球上最重要的自然資源之一，它不僅孕育了豐富的生命，更是全球生態系統的重要支柱，保護海洋等同於保護我們賴以生存的地球，但當前我們的海洋正面臨嚴峻的挑戰，尤其是塑膠污染，他說，塑膠垃圾與微粒已經深入海洋生態系統，威脅著海洋生物的健康，還可能進入我們的食物鏈，最終影響人類的健康，如果我們製造垃圾且不妥善處理，污染海洋，荼毒海洋生物，改天都會加倍奉還到我們身上，而淨灘便是希望透過清理海灘上的垃圾，減少對海洋的污染，盼喚起更多人對海洋保護和環保議題的重視。