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[Alexandros]唱搖滾卻不看動畫 搞笑說動漫粉絲好臭

▲04 Limited Sazabys每次來台都要去逛夜市。（圖／好玩國際）

04 Limited Sazabys三度來台 每次必逛模型店挖寶

▲Creep Hyp看到「GO XX」諧音唸出中文「夠機掰」，知道意思後還笑說想學。（圖／好玩國際）

Creep Hyp來台學中文 竟是「夠機掰」

PEOPLE 1首度來台 夜市玩射氣球10發全中

▲PEOPLE 1跑去夜市玩射氣球，10發全中超厲害。（圖／好玩國際）

日本關西最具代表性的夏季音樂祭RUSH BALL搬來台灣，今（19）日、明（20）日一連2天在Legacy TERA登場，找來[Alexandros]、Creep Hyp、04 Limited Sazabys、PEOPLE 1共4組日本樂團接力開唱，沒想到台上唱搖滾帥到不行，台下受訪卻一路歪樓，[Alexandros]近年接連替《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》、《北斗神拳》獻唱，主唱川上洋平卻老實招認與成員原本根本不太看動漫，直到接下動畫歌曲才開始接觸原作，甚至因此第一次踏進動漫活動，結果他對現場最深刻的印象竟然不是角色、不是粉絲應援，而是「宅宅粉絲真的滿臭的，是男人的味道！」一句話讓全場笑翻。更鬧的是，川上洋平雖然不是動漫宅，卻意外超愛《吉伊卡哇》，不只最愛島二郎，還當場幫團員分配角色，宅度突然急起直追。日本搖滾樂團[Alexandros]由鼓手Ib Riad、吉他白井眞輝、貝斯磯部寛之、主唱兼吉他川上洋平組成，主唱說他來台必吃石頭火鍋，但堅決不透露店名，原因是上次拍照放出招牌後，粉絲都跑去吃，讓他此後很難訂到位，所以這次來台他選擇去分店，笑說：「很乾淨又能訂位又好吃，因為我有潔癖、新的店比較乾淨，因為我是CITY BOY！」他們參與《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》以及《北斗神拳》，但成員此前其實不太看動漫，所以很感謝製作公司願意給合作機會，讓他們有不同領域的案子接、接觸到原作，也因此開始看漫畫，主唱表示：「有原作的粉絲，其實都很嚴格、很兇，會覺得交給你們可以嗎？你們有資格唱嗎？所以我們都會很認真，寫出符合水準的歌曲。」主唱還表示，之前都沒機會接觸到動漫演唱會，多虧了演唱機會，現在的粉絲族群也多了動漫迷，覺得非常神奇，主唱也很誠實，他說：「我們也有去動漫活動《賽馬娘》，現場宅宅真的滿臭的、是男人的味道，滿有趣。」雖然沒接觸動漫，但是主唱很喜歡《吉伊卡哇》，最愛的角色是島二郎，原因是「他很帥」邊講邊做出島二郎的手畫圈招牌動作，更表示電影《人魚島的秘密》結局一點都不可怕；甚至還幫成員配角，他覺得Ib Riad是風獅爺、白井眞輝是小八、川上洋平是吉伊卡哇、他自己則是島二郎，笑翻在場記者，Ib Riad聽完沒有想反駁，搖頭表示聽不懂什麼是《吉伊卡哇》。04 Limited Sazabys由主唱兼貝斯手GEN、鼓手KOUHEI、吉他HIROKAZ、吉他RYU-TA組成，今天是三度來台，聊到對台灣的印象，他說台灣粉絲在看演唱會時，會自製旗子揮舞，「這在日本沒看過，讓我覺得很新鮮。」而且在日本，歌迷都以縮寫稱呼他們，但台灣粉絲是以「Limited」代稱，讓04 Limited Sazabys覺得很神奇。他們已經去過台北跟高雄，明天要下台中表演，表示每次來台必做的事就是去逛夜市，而且一定要喝台啤，也要去逛模型店，GEN說：「我來台2次都會去逛，因為台灣有很多收藏是台灣沒有的，我會去挖寶跟殺價！」也表示對高雄駁二的塗鴉牆印象深刻，「對我們來說很像藝文興盛」。Creep Hyp由主唱兼吉他尾崎世界觀、鼓手小泉拓、吉他小川幸慈、貝斯長谷川組成，這次來台學的中文居然是「夠機掰」，但主唱其實不知道意思，是看到招牌上面寫了諧音「GO XX」才詢問工作人員發音，結果記者提醒這是很不好聽的罵人話語，主唱反應超爆笑的說：「想要學！」讓媒體笑出來。尾崎世界觀也說，去年去台南表演的回憶有寫進日記，這次抵達台北後，昨晚有去逛一下，也會寫進日記裡，有機會再分享給大家。」話說完還幽默補充：「夠急掰會寫進去！」而貝斯長谷川來台也有去逛模型店，還去西門町朝聖忍者龜地標，跟成員一起合照打卡。PEOPLE 1由主唱兼吉他及貝斯Deu、主唱兼吉他手Ito、主手Takeuchi組成，今天是第一次來台，看到有粉絲接機既驚訝又感動，Ito說：「我們在日本活動第6年了，雖然有YouTube跟社群，原來我們的音樂在海外有被接納，還能來台演出甚至有粉絲接機，感到很特別，原來真的有人認識我們！」Deu曾自己來台旅遊，這次有推薦成員必吃必去的地方，3人昨天有去逛夜市玩射氣球，Takeuchi自豪技術堪比殺手，所以玩了2局，第一局10發中8發，第2局10發全中，所以換了玩具水槍，問及老闆有嚇到嗎？有跟老闆說你在日本是殺手嗎？他害羞回：「要說也是要說我在日本是名人吧，但我沒說！」