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▲拓元系統綁定臉書者無法登入，官方回應。（圖／翻攝自拓元官網）

拓元售票系統綁定臉書登入出大事了！今（19）日爆出所有「綁定臉書帳號登入者」全部都不能登入，不過因為近期正逢AAA搶票大戰，加上每週都有不同大咖演唱會，不能搶票就算了，但無法登入系統確認取票號碼才是造成困擾，為此稍早官方發出公告，讓會員帳號中已經有「已付款訂單」的人不要擔心，將會另外用電子郵件通知取票。對於臉書無法登入系統造成用戶不便一事，拓元售票系統稍早在官網公告，表示單位正在跟臉書釐清狀況，並且尋找處理方式，「此不影響您目前已成立的訂單。」承諾已經付款的訂單絕對不會有問題。但許多人演唱會已經迫在眉睫，若是因為不能登入系統確認取票號碼，導致無法順利入場的話，這就是白白浪費錢的行為，為此官方急忙公開解決方式，今日許多粉絲要登入系統搶AAA典禮門票時，發現所有使用，甚至無法臨時改用Gmail登入，再加上帳號都是綁定身分證字號，因此不是說重辦就能重辦的，導致超多人都搶票失敗，錯失跟偶像見面的機會。