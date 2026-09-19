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九合一大選倒數70天，台北市長蔣萬安今（19）日和新北市長候選人李四川南下替國民黨高雄市長候選人柯志恩站台，致詞說，時間是最能驗證政治人物的承諾，柯志恩用實際行動兌現承諾、展現決心，台北有AI產業優勢，高雄則有半導體、製造業等優勢，未來北北高一起努力打拚，共同為市民奮鬥。蔣萬安說，柯志恩說到做到，重情意重承諾的人，高雄是一座偉大的城市，有港口、科技、文化，更重要的，有一群不怕辛苦，努力奮力向前打拚的朋友，每一個家庭共同期待的一件事，就是孩子要找到工作，老人安心生活，青年留下來繼續打拼，這些都是柯志恩正要努力為高雄做的事，也是大家的期待。蔣萬安說，這幾年高雄進步大家都有看到，演唱會散場後，高雄店家有沒有更好的生意，老人家有沒有把孩子留在身邊，高雄的光除了照向舞台，更要照向每個人的生活，柯志恩她要讓高雄進步走出舞台進入巷弄，走出市中心進到38行政區，不只要讓高雄被世界看到，要市民也被看見，真正讓高雄更完整進步就是柯志恩。蔣萬安稱，一座城市治理要讓市民朋友關心的問題做好，柯志恩不是選舉快到才來，她的承諾化作1400多個日子實際行動關心教育、長輩、每一位高雄市民大小事，所以柯志恩有決心、有魄力、有能力推動好建設，改善市民生活。蔣萬安表示，柯志恩各項願景有夢想有希望，台北過去成功爭取輝達落腳，Google持續擴大AI基礎設施，高雄有半導體、製造業、港灣城市優勢，好的城市不是競爭，而是相互學習，北北高一起為產業、為人才、為教育、為交通、為文化一起打拚，讓每個城市都更有競爭力。蔣萬安懇託，高雄值得更好的未來，她有魄力帶來新的氣象，懇請鄉親這次選舉全力支持柯志恩，現場優秀的議員也要全壘打，他跟川伯也需要大家的支持，北北高一起為大家打拚，共同為市民奮鬥。