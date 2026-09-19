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黃仁勳賀宏碁50周年 讚台灣科技生態系

宏碁、台積電奠定半導體生態基礎

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表態不同意AI末日論後，今（19）日在「王道經營與AI國際論壇」中，以預錄影片方式參與閉幕演說。他讚許，台灣身處AI革命核心並非偶然，並認可宏碁（ACER）推動科技奇蹟，不僅推升輝達，也讓個人電腦重新定義；現在電腦將迎來第二次進化，不再只是裝置，而是一個整個AI工廠。黃仁勳指出，台灣成為全球AI革命核心是經過數十年累積，從宏碁、台積電等企業早期播下的種子，逐步形成完整科技生態系。他回顧，1987年時宏碁剛起步，才把品牌名稱從「Multitech」更名為「Acer」；而宏碁創辦人施振榮等把自己稱作「微處理器的園丁」自許，也把微處理器視為台灣跨入電腦時代的重要契機。黃仁勳說，宏碁培訓工程師、開發終端機，協助台灣累積電腦設計、製造、行銷與支援等實力。當時IBM開放式架構的電腦成為主流——有公司設計處理器、有人設計晶片、有人負責主機板等，沒有任何一家公司壟斷。台灣的企業在這時紛紛投入主機板製造與系統整合，用低成本與快速搶市，宏碁在此時成為台灣最早走向全球的科技品牌之一。他進一步提到，與此同時，美國半導體也面臨壓力，日本在記憶體產業崛起；而傳統模式是採取垂直整合。當時張忠謀在新竹科學園區創立台積電，建立「專業晶圓代工」模式，讓無晶圓廠（Fabless）公司能專注晶片設計，再由台積電負責製造，且不與客戶競爭晶片設計業務。黃仁勳指出，開放式電腦創造龐大的新晶片市場，而晶圓代工模式則提供晶片製造的方式，兩者共同創造新一代半導體公司的發展條件，包括後來的輝達等。台積電與聯電等台灣企業負責晶片製造，華碩、微星、技嘉、鴻海、廣達及緯創等企業則參與PC製造與系統整合，其中許多企業與宏碁具有直接或間接的發展淵源。黃仁勳認為，PC時代幫助美國晶片產業，重新拿回1980年代被日本超越的領先地位。他也說，為了取得設計PC相容晶片組的能力，輝達收購了從宏碁旗下晶片設計團隊分拆出來的公司Acer Laboratories，讓輝達從GPU演進為運算公司。他表示，如今，電腦正再次經歷轉型，從單純的裝置演進為AI工廠以及全球共享的基礎設施，而施振榮所說的「王道」更是體現在宏碁的歷史跟台灣的科技生態系中。