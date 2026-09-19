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在美國，攻讀碩士學位的平均年齡是33歲，但來自長島的一名天才神童正準備打破這項紀錄。明年秋季，當他踏入紐約大學（NYU）碩士班的課堂時，年齡將還不到身旁同學的一半，很可能成為紐約大學史上最年輕的研究生。綜合外媒報導，現年僅13歲的喬·佩特拉羅-希波利特（Joe Petraro-Hyppolite），休假日往往在志工服務中度過。對大多數同齡青少年而言，社區服務是為了豐富升學履歷，但對喬來說，他的履歷早已遠超常人，他此前已在路易斯安那州立大學（LSU）就讀大學課程，而這一切全歸因於他驚人的天賦。喬在接受媒體訪問時淡然表示，「我的智商是168」。當記者打趣稱他為「天才」時，他笑著回應，「我盡量保持客觀，但如果你要這麼說的話也可以。每次我告訴別人時，他們總會聯想到《少年謝爾頓》（Young Sheldon）或《天才小醫生》（Doogie Howser）」。喬10歲時就在 SAT（美國大學入學考試，滿分1600分）中考取了1590分，並在11歲時順利取得高中畢業證書。然而，這項驚人成就的背後並非一帆風順。喬在2021年9月被診斷出白血病，不僅如此，他的母親安妮（Anne Petraro-Hyppolite）透露，喬幼時曾被診斷出患有妥瑞氏症（Tourette syndrome），甚至一度被安排進入特殊教育班。「這一切真的非常不真實。當他那麼小就高中畢業時，已經很不可思議了，但他做到的每一件事都讓人驚嘆。他就是熱愛學習，像塊海綿一樣汲取知識」。喬也強調，天資聰穎並不意味著不勞而獲，「我不是一出生就什麼都知道。我也需要學習一兩次，然後才會徹底掌握」。目前正在攻讀學士學位的喬，經常在校園裡吸引年長同學驚訝的目光。他預計於明年5月完成學士學位，並已正式獲得紐約大學碩士班的錄取通知。喬談到未來的學術規劃時表示，「我的碩士學位將專攻體育管理，此外我也對運動生理學與生物學很有興趣」。面對即將到來的研究所生活，他坦言，「說不緊張是騙人的，但同時我也非常興奮，因為新的大門正在為我打開」。展望未來，這位天才少年的野心不僅止於體育管理，他表示最終希望投入古生物學領域的研究。當他順利從紐約大學碩士班畢業時，大概也正好到了美國法律規定可以考取駕駛執照的年齡。